Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5. Kolordu Komutanlığı’na atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.
Akıncı, Algan’ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5. Kolordu Komutanlığı’na atanan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’ı kabul etti.
04 Eylül 2019 Çarşamba 14:56
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00’de gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2017-2019 yılları arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğgeneral Tevfik Algan’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği hizmetlerin anısına anı plaketi sundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.