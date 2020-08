Akıncı: “Akıncılar’ın Güney ile bir bağlantısı olmalı”

Köye girişinde Belediye Başkanı Hasan Barbaros tarafından karşılanan Akıncı, önce bölge halkının ve Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifinin istemi üzerine, açılması talep edilen Limbia kapısı bölgesinde incelemelerde bulundu, bölgeye ilişkin bilgi aldı.

Mustafa Akıncı daha sonra köy meydanında gerçekleştirilen sohbet toplantısında bölge halkının görüş ve düşüncelerini dinledi, sorularına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı’nın basın bürosundan yapılan verilen bilgiye göre, Akıncılar-Lurucina halkının mevcut durumdan dolayı mağduriyet yaşadığını, bu nedenle köyün Güneyle bağlantısının hem gerekli, hem de yararlı olduğunu belirten Akıncı, Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından, görevde devam etmesi halinde konu ile yakından ilgilenmeye devam edeceğini kaydetti.

Akıncı, “Seçimlerin ardından ilgili çevrelerin katılımıyla bu işin fiiliyata nasıl döküleceğini birlikte planlayabiliriz” dedi.

Rum tarafının esas talebinin Kiracıköy– Eylence bağlantısı olduğunu ifade eden Akıncı, gerek Rum tarafıyla, gerekse kendi içimizde askeri ve sivil makamlarla, Akıncılar halkının talepleri doğrultusunda uzlaşma sağlanmasının gerekeceğini vurguladı.

“ÇÖZÜMLE BİRLİKTE DOĞU AKDENİZ DE HUZURA KAVUŞACAK”



Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, çözüm gerçekleşinceye kadar da açılan her kapının, iki toplum arasında kurulan her iletişimin yararı olduğunu söyledi.Kapıların açılmasının her zaman gündeminde olduğunu belirterek, Derinya ve Aplıç kapılarının kendi döneminde açıldığını anımsatan Akıncı, “Hem çözüme katkı sağlayacak, hem de o bölgelere yarar getirecek açılımlara köstek değil, ancak destek olurum” dedi.Adanın belirsizlikten kurtulması için, gençlerin geleceği için adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmak adına uğraş vermeye devam edeceğini belirten Akıncı, çözümle birlikte sadece Kıbrıs’ın değil, aynı zamanda Doğu Akdenizin de huzura kavuşacağına vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs sorunu çözülmediği sürece ne Doğu Akdeniz istikrara kavuşacak, ne de biz belirsizlikten kurtulacağız” dedi.