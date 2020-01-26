banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122142
ALTIN
300.140
DOLAR
5.9403
STERLİN
7.7599
EURO
6.5530
Trafikde dehşet saçtı otomobilini bırakıp kaçtı
YİNE KAZA!
Serhatköy yakınlarında kavga!
SERHATKÖY'DE KAVGA!
Sahte pasaportla Lokmacı Kapısı'ndan geçmeye çalıştı
SAHTE PASAPORT İŞE YARAMADI
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor
POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR

Akıncı: Adaylıkla ilgili kararımı Şubat'ın ilk haftasında açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili karraını Şubat ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. 

Akıncı: Adaylıkla ilgili kararımı Şubat'ın ilk haftasında açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili karraını Şubat ayının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. 

26 Ocak 2020 Pazar 17:42
Akıncı: Adaylıkla ilgili kararımı Şubat'ın ilk haftasında açıklayacağım

 Akıncı,  BM parametreleriyle müzakere süreçlerindeki kazanımlarına kararlılıkla sahip çıkan Kıbrıs Türk toplumunun, kendi kimlik ve özgün karakteriyle Dünyada hak ettiği saygın yeri alması yönündeki mücadelesinden vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağını belirtti. .

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bugün Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dilekkaya ve Meriç ziyaretlerinde yurttaşların Kıbrıs sorunu, iç konular ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından 26 Nisan’da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili sorularını da yanıtladı.

Berlin Açıklaması ile iki kurucu devlete dayalı federal çözüm hedefi yanında, siyasi eşitlik ve siyasi eşitliğin unsurlarına ilişkin yaratılan bulanıklığın bir anlamda ortadan kalktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs’ta çözüm sadece Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar için değil, bölgedeki tüm taraflar için gerekli hale geldi. BM Genel Sekreteri Guterres’in tarafların onayı ile yapılan Berlin Açıklaması’nda gelinen aşamada çözümün ivedi olduğu da yer alıyor. BM Genel Sekreteri, 5’li konferans için uygun aşamada çalışmayı taahhüt etmiştir” dedi.

banner317
KKTC’deki seçimlerin ardından 5’li konferans için hareketlenmenin başlayacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Yeni sürecin eskilerin tekrarı olmayacak şekilde, kapsamlı çözüm için sonuç odaklı ve stratejik anlaşma hedefiyle aşamalandırılmasının anlamlı olacağı sadece bizim tarafımızdan değil, BM tarafından da ortaya konuldu” şeklinde konuştu.

"Bu defaki sürecin farklı olmasının taraflarca kabul edildiği de Berlin Açıklaması’nda net bir şekilde yer alıyor” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı irade ve kararlılıkla çözüm çerçevesinde birlikte kazanan saygın taraflardan biri olmak için mücadeleye devam edecektir” dedi. 

Yurttaşların Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorularına karşılık Cumhurbaşkanı Akıncı, “Birkaç gün önce Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini belirleyerek ilan etti. 26 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri resmi takvimi belli oldu. Daha önce de bu konuda karasız olmadığımı, kararımı yeri ve zamanı geldiğinde paylaşacağımı ifade etmiştim. Artık seçim takvimi resmileştiğine göre, Şubat ayının ilk haftasında adaylıkla ilgili kararımı kamuoyu ile de paylaşacağım" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 26.01.2020 20:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet İpek güven tazeledi
Mehmet İpek güven tazeledi
Trafikde dehşet saçtı otomobilini bırakıp kaçtı
Trafikde dehşet saçtı otomobilini bırakıp kaçtı
Bağımsızlık Yolu muhalefet çalıştayı gerçekleştirdi
Bağımsızlık Yolu muhalefet çalıştayı gerçekleştirdi
Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen eczacılardan AMATEM'e destek
Sağlık Bakanı Ali Pilli ile görüşen eczacılardan AMATEM'e destek
Erhürman: Bizim vizyonumuz Kıbrıs Türk halkının vizyonudur
Erhürman: Bizim vizyonumuz Kıbrıs Türk halkının vizyonudur
Tatar: Önemli olan KKTC'nin güçlenerek yaşatılması
Tatar: Önemli olan KKTC'nin güçlenerek yaşatılması
KTÖS ve SOS Çocukköyü, farklılıklara saygı ve ayrımcılığı önleme temalı çalıştay düzenledi
KTÖS ve SOS Çocukköyü, farklılıklara saygı ve ayrımcılığı önleme temalı çalıştay düzenledi
CİB’in sektör toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti
CİB’in sektör toplantısı yoğun katılımla gerçekleşti
Tatar, 14 sivil toplum örgütü başkanı ile biraraya geldi
Tatar, 14 sivil toplum örgütü başkanı ile biraraya geldi
Sönmezliler Ocağı: “Özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür”
Sönmezliler Ocağı: “Özgürlük meşalesinin yakıldığı gündür”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim