banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95734
ALTIN
271.362
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7774
EURO
6.1703
Hava durumu
HAVA DURUMU
Suçlarını kabul ettiler
SUÇLARINI KABUL ETTİLER
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
KKTC’de 2 yıldır kaçak yaşayan Özbekistan uyruklu karı koca tutuklandı
İKİ YILDIR KAÇAK YAŞIYORLARDI
banner307

Akıncı: “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy’un yazdığı “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklanması konusunda, “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz, toplumumuz bunu hak etmiyor” dedi.

Akıncı: “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy’un yazdığı “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklanması konusunda, “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz, toplumumuz bunu hak etmiyor” dedi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 07:33
Akıncı: “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy’un yazdığı “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sakıncalı bulunarak yasaklanması konusunda, “41’inci hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz, toplumumuz bunu hak etmiyor” dedi.

banner317
Cumhurbaşkanı Akıncı, Yangın Yerinde Kabare oyunu konusunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yaşar Ersoy’un, ömrünün 50 yılını adadığı tiyatroda toplumsal yüzleşmeye katkıda bulunan değerli bir sanatçı olduğunu vurguladı.

Akıncı’nın açıklaması şöyle:

“Tiyatroyu anlatan çok sözler var elbette. Bir tanesi de ‘Tiyatro toplum kültürünün aynasıdır’ der. Sahnede canlandırılanlar topluma tutulan ayna gibidir. Çoğu kez orada kendimizi buluruz; toplumsal gerçekliğimizle yüzleşiriz. Yaşar Ersoy ömrünün 50 yılını adadığı tiyatroda bu toplumsal yüzleşmeye katkıda bulunan değerli bir sanatçımız. Bu yüzleşmeden pek mutlu olmasak da toplumsal gelişmenin başka yolu yok. Bu kez ayna daha oyun sahnelenmeden yüzümüze tutuldu. Bir çok kişi gibi bana da ‘40 yıl öncesine mi döndük?’ sorusunu sordurttu. 40 yıl önce beğenilmeyen bir oyun oynadılar diye sokağa atılan sanatçılar... Beğenilmeyen başka bir oyun için verilmeyen AKM sahnesi... Bunlar geride kaldı diye düşünüyorduk. Sayın Başbakan görevi devraldığı ilk gün ‘41. Hükümetiz… 41 kere maşallah...’ demişti. 41. Hükümetin bizi 40 yıl geriye götürmesini kabul edemeyiz. Toplumumuz bunu hak etmiyor.”
 

Son Güncelleme: 17.08.2019 10:50
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke’nin kurtuluşu törenle kutlandı
Lefke’nin kurtuluşu törenle kutlandı
KTÖS’ten hükümete eleştiri
KTÖS’ten hükümete eleştiri
Hava durumu
Hava durumu
Oğuz: “Arıtılmış suyun tarımsal amaçla kullanımı önemli”
Oğuz: “Arıtılmış suyun tarımsal amaçla kullanımı önemli”
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Akgür’den açıklama
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü Akgür’den açıklama
Sanatçı Ve Yazarlardan Devlet Tiyatroları’na Tepki: “toplum Mühendisliğinin Sonuçlarından Yalnızca Birisi”
Sanatçı Ve Yazarlardan Devlet Tiyatroları’na Tepki: “toplum Mühendisliğinin Sonuçlarından Yalnızca Birisi”
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Erkurt, Katı Atık Deponi Alanı Sızıntı Suyundan Biyodizel Üretimi İçin Proje Geliştirdi
UKÜ’lü Akademisyen Doç. Dr. Erkurt, Katı Atık Deponi Alanı Sızıntı Suyundan Biyodizel Üretimi İçin Proje Geliştirdi
KKTC’de tek NAAB SE Denkliği’ne sahip DAÜ Mimarlık Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor
KKTC’de tek NAAB SE Denkliği’ne sahip DAÜ Mimarlık Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor
Lefkoşa Sanat Tiyatrosu: “tiyatroları Tiyatro Sanatçıları Yönetmelidir”
Lefkoşa Sanat Tiyatrosu: “tiyatroları Tiyatro Sanatçıları Yönetmelidir”
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği’ni kabul etti
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği’ni kabul etti

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim