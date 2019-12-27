banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113867
ALTIN
289.167
DOLAR
5.9454
STERLİN
7.7602
EURO
6.6248
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Boğazköy'de inşaatta hırsızlık
BOĞAZKÖY'DE İNŞAATTA HIRSIZLIK
Akacan'ın Sanal Bet davası başladı
AKACAN'IN SANAL BET DAVASI BAŞLADI

Akıncı: “2020, krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Eşi Meral Akıncı, yeni yıl için “Basın Resepsiyonu”  düzenledi.

Akıncı: “2020, krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Eşi Meral Akıncı, yeni yıl için “Basın Resepsiyonu”  düzenledi.

27 Aralık 2019 Cuma 08:28
Akıncı: “2020, krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Eşi Meral Akıncı, basın mensupları ile Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde dün akşam yapılan resepsiyonda bir araya geldi.

Akıncı, basın mensuplarına hitaben kısa bir de konuşma yaptı.

“BU DİLEKLERE ÇOK İHTİYACIMIZ VAR”

2020 yılının basın mensuplarına sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Akıncı, “Bu dileklere çok ihtiyacımız olduğunu farkındayım” dedi.  Akıncı, bu temennileri toplum için,  kökeni ne olursa olsun adada yaşayan herkes için ve dünya için de dile getirdiğini söyledi.

“DÜNYA DA BÖLGEMİZ DE SORUNLARLA BAŞ BAŞA”

Akıncı, “Dünya çeşitli yönlerden büyük sıkıntılar içinde. Çatışmayla yoğrulan çeşitli bölgeler var. Kan ve gözyaşı günlük olaylar haline geldi. Bölgemiz de aynı sorunlarla baş başa. Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikleri görüyoruz, yaşıyoruz, takip ediyoruz” dedi.

Adada ve bölgede akıl ve barış yolunda ilerlemenin mümkün olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, “Yaşananlar kader değil. Adada da barışın ve huzurun yolları bulunabilir, bölgede de huzur, barış ve istikrar ortamı yeşertilebilir” şeklinde konuştu.

“TARAFLARIN KAZANABİLECEĞİ FORMÜLLER BULMAK MÜMKÜN”

“Tüm tarafların kaybetmesi yerine tüm tarafların kazanabileceği formüller bulmak mümkün” diyen Akıncı, bunun için elde var olan imkanların en iyi şekilde değerlendirip yola koyulmak gerektiğini söyledi.

banner317
Adada son 15 yılda çözüme ramak durumlar yaşandığını belirten, 2004 referandumuna ve 2017 Crans-Montana sürecine işaret eden Mustafa Akıncı, her ikisinde de Türk tarafından kaynaklanmayan sorunlarla amaca ulaşılamadığını vurguladı.

Berlin’deki görüşmeye de işaret eden Akıncı, burada önemli bir noktaya ulaşıldığını söyledi.

“HAM HAYALLER SATMAK, PEMBE TABLOLAR ÇİZMEK İSTEMEM AMA KAPKARANLIK BİR MANZARA İÇİNDE DEĞİLİZ”

“Ham hayaller satmak, pembe tablolar çizmek istemem ama kapkaranlık bir manzara içinde olmadığımızın da bilinmesini isterim” diyen Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin bu kez daha bir istekle sürece katkı koymaya kararlı göründüğünü belirtti.

“KARARLI DAVRANILIR, SİYASİ İRADE GÖSTERİLİRSE DOĞU AKDENİZ’DE YAŞANAN SÜREÇ TERSİNE ÇEVRİLEBİLİR”

Berlin görüşmesinden ve sonrasında yayınlanan yarım sayfalık açıklamadan memnuniyet duyduğunu ifade eden Akıncı, “Eğer bu yönde kararlı davranılırsa, siyasi irade gösterilirse, tüm taraflar bunu yaparsa, sadece bir tarafın yaklaşımı yetmez, özellikle Doğu Akdeniz’de yaşanan süreci tersine çevirmek elbette mümkündür” dedi.

Kıbrıs’ta çözümün sadece Kıbrıs’ın ihtiyacı olmaktan çıktığını, bölgenin ihtiyacı haline geldiğini belirten Akıncı, adil ve kalıcı, iki toplumun birbirine tahakküm etmeyeceği, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılımın olacağı bir çözümün mümkün olduğunu söyledi.

“FORMÜL KIBRIS’TA ÇÖZÜME ULAŞMAK”

Akıncı, “Doğu Akdeniz’deki sıkıntıları aşabilmenin formülü, Kıbrıs’ta çözüme ulaşmaktır. Krizlerden daha kötü bir gelecek de gelebilir, fırsatlar yaratılarak çözümler de üretilebilir. 2020,  krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun” dedi.

Son Güncelleme: 27.12.2019 12:03
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Basın ResepsiyonuMustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KES, Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun kullanılmak istenmesini eleştirdi
KES, Yerli İstihdamı Destekleme Fonu’nun kullanılmak istenmesini eleştirdi
Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl Dolayısıyla Sunulan Hizmetlerde Aksama Yaşanmaması İçin Tedbirler Aldındığını Duyurdu
Güzelyurt Belediyesi Yeni Yıl Dolayısıyla Sunulan Hizmetlerde Aksama Yaşanmaması İçin Tedbirler Aldındığını Duyurdu
Büyükkonuk İlkokulu’nda “İklim Değişikliği” konulu etkinlik düzenlendi
Büyükkonuk İlkokulu’nda “İklim Değişikliği” konulu etkinlik düzenlendi
İçişleri Bakanlığı, Beyköy Bölgesinde Havan Atışı Yapılacağını Duyurdu
İçişleri Bakanlığı, Beyköy Bölgesinde Havan Atışı Yapılacağını Duyurdu
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
Yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti
Yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti
Başbakan Tatar yanan oteli ziyaret etti
Başbakan Tatar yanan oteli ziyaret etti
GİAD Araç Kayıt Dairesi’nin topladığı paranın nereye harcandığını sordu
GİAD Araç Kayıt Dairesi’nin topladığı paranın nereye harcandığını sordu
Başbakan Tatar, KKTC'ye döndü
Başbakan Tatar, KKTC'ye döndü
Lapta’daki otel yangınında hayatını kaybeden 71 yaşındaki İngiliz otel müşterisi”
Lapta’daki otel yangınında hayatını kaybeden 71 yaşındaki İngiliz otel müşterisi”

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim