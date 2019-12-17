banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111326
ALTIN
279.318
DOLAR
5.8714
STERLİN
7.7353
EURO
6.5589
Tüp gazın alevlenmesi yangına sebep oldu
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Şahin 7 ay hapis yatacak
7 AY HAPİS YATACAK
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Akdoğan Belediyesi, Özgürlük Stadyumu’nu Spor Dairesi’ne Devrettiğini Açıkladı

Lefkoşa, 17 Aralık 19 (.): Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif,  Akdoğan Özgürlük Stadyumu’nun kullanım hakkının,  Başbakanlık tarafından  sözleşmenin iptal edilmesi üzerine  Spor Dairesi’ne devredildiğini açıkladı.

Akdoğan Belediyesi, Özgürlük Stadyumu’nu Spor Dairesi’ne Devrettiğini Açıkladı

Lefkoşa, 17 Aralık 19 (.): Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif,  Akdoğan Özgürlük Stadyumu’nun kullanım hakkının,  Başbakanlık tarafından  sözleşmenin iptal edilmesi üzerine  Spor Dairesi’ne devredildiğini açıkladı.

17 Aralık 2019 Salı 12:38
Akdoğan Belediyesi, Özgürlük Stadyumu’nu Spor Dairesi’ne Devrettiğini Açıkladı

Lefkoşa, 17 Aralık 19 (.): Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif,  Akdoğan Özgürlük Stadyumu’nun kullanım hakkının,  Başbakanlık tarafından  sözleşmenin iptal edilmesi üzerine  Spor Dairesi’ne devredildiğini açıkladı.
Latif, yaptığı yazılı açıklamada,  Özgürlük Stadyumu’nun  1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren protokol gereği Akdoğan Belediyesi’nin  kullanımına ve işletmesine verildiğini kaydetti.
Latif,  belde ve bölge futbol takımlarının Belediyeden  yardım istemeleri nedeniyle sahanın bakım ve onarım sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

“İlk olarak geniş kapsamlı temizlik çalışmaları ile işe başladık. Daha sonra yıkılan çevre duvarları , kırılan kapılar, hakem odası , soyunma odaları , tuvaletleri ve Spor Dairesi tarafından yeni yapılan futbolcu soyunma odalarının duşları ,tuvaletleri, su tesisatları bakımsızlıktan dolayı kullanılamaz halde iken tamirlerini gerçekleştirdik. 
Zeminin ıslahı için yeniden ekim yaparak çimlendirmeyi yaptık. Uzun süren çalışmalarımızdan sonra Özgürlük Stadyumu’nda  Akdoğan’a ve bölge takımlarımıza antrenman ve müsabaka yapabilme olanağı sağladık. 
Sahanın tüm çevresindeki tellerin harabe halinde olmasından dolayı tümünü daha dayanıklı tellerle değiştirdik. Stadyumda meydana gelen adli olayların önüne geçebilmek için 24 saat takip amaçlı kamera sistemi yerleştirdik. 2018-2019 yılı futbol sezonlarında Özgürlük Stadyumu’nda  Akıncılar Spor Kulübü, İncirli Spor Kulübü ve Mesarya Spor Kulübü  resmi maçlarını, genç takımı maçlarını ve antrenmanlarını  oynamış ve halen oynamaya devam etmektedirler.”

banner317
Latif, sözünü ettiği yatırımları yapmalarına rağmen Başbakanlık  tarafından siyasi nedenlerle, Akdoğan Belediyesinin gerekli yatırımları yapmadığı gerekçesiyle, sözleşmenin feshedildiğini  savundu.
Yaşanan süreçte Spor Dairesi yetkililerinin sahanın zeminini sentetik çim ve etrafını da tartan pist yapacaklarını ve stadyuma çeşitli yatırımlar yapacaklarını bildirdiklerini kaydeden Latif, “Akdoğan Belediyesi olarak stadyuma yapılacağı iddia edilen bu yatırımların önünü açmak adına bugünden itibaren Özgürlük Stadyumu’nu günümüze kadar hiçbir bakım, onarım ve idamesini yapmayan asıl sahibi Spor Dairesi’ne devretmeyi kendimize görev olarak bildik. Akdoğan’a ve bölgemize yapılacak her türlü yatırımın beldemize, dolayısıyla çocuklarımıza ve gençlerimize kazanım olacağı düşüncesiyle devrettiğimizi kamuoyuna bildiriyoruz” dedi.
Latif, Belediye olarak üstlerine düşen görevleri layıkıyla yaptıklarını, Spor Dairesi’nin verdiği sözlerin de takipçisi olacaklarını kaydetti.
(YIL/HA)      FOTOĞRAFLI
    

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ’de Kenya Bağımsızlık Günü düzenlendi
LAÜ’de Kenya Bağımsızlık Günü düzenlendi
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Meclis’te
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi Meclis’te
Münhal
Münhal
Bkp Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı… Genel Sekreter Salih Sonüstün
Bkp Parti Meclisi Görev Dağılımı Yaptı… Genel Sekreter Salih Sonüstün
Hukuk Dairesi Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Hukuk Dairesi Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Mahkemeler Bütçesi Onaylandı
Mahkemeler Bütçesi Onaylandı
Cumhurbaşkanı Akıncı İsveç Ve Finlandiya Büyükelçilerini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı İsveç Ve Finlandiya Büyükelçilerini Kabul Etti
Arucad Heyeti Yödak’ı Ziyaret Etti.
Arucad Heyeti Yödak’ı Ziyaret Etti.
Uluçay, Bakü’de Türkpa Genel Kurul Toplantısına Katılacak
Uluçay, Bakü’de Türkpa Genel Kurul Toplantısına Katılacak
Hasan Kırmızı: Adalet'e güvenin
Hasan Kırmızı: Adalet'e güvenin

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim