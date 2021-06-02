banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
banner376

Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli çocuklara kitap sevgisi aşıladı

Kültür Dairesi bünyesindeki Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde kreş ve anaokulundaki çocukları ziyaret etti.

02 Haziran 2021 Çarşamba 13:00
Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli çocuklara kitap sevgisi aşıladı
banner337

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli Mine Demirci ve Fatiye Batıhan, çocukların ilgisini kitaplara ve kütüphaneye çekmek amacıyla 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu ile Esra Tülek Kreş ve Eğitim Merkezi’ne giderek çocuklarla bir araya geldi.

Bölge kreş ve anaokullarının daveti üzerine düzenlenen etkinlikte, Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli çocuklara Psikolog Berrin Göncü Işıkoğlu’nun Tavşan Tali isimli masal kitabını okuyup kitabın CD’sini izletti.

banner341
Araştırmacı – yazar Nurperi Özgener’in derlediği Kültür Dairesi yayını Basdelli isimli masal kitabının da okunduğu etkinliklerde, yaş gruplarına göre ayrılan çocuklara, geçmişten günümüze kültürel çocuk oyunlarından sandalye kapmaca yarışması, alaydan malaydan gibi oyunlar oynatılarak kitap hediye edildi. 

Etkinlik sonunda çocuklar ve öğretmenleri kütüphaneye davet edilerek ziyaret sözü alındı.

banner360
Son Güncelleme: 02.06.2021 14:14
Anahtar Kelimeler:
Akdoğan Halk Kütüphanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi'nden duyuru
Gazimağusa Belediyesi'nden duyuru
Yollardaki aydınlatma sorunu devam ediyor
Yollardaki aydınlatma sorunu devam ediyor
İstatistik Kurumu yetkilileri, Gazimağusa bölge muhtarları ile toplantı yaptı
İstatistik Kurumu yetkilileri, Gazimağusa bölge muhtarları ile toplantı yaptı
2 şirketten SOS Çocukköyü’ne destek
2 şirketten SOS Çocukköyü’ne destek
Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” etkinliği düzenledi
Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” etkinliği düzenledi
Cumhurbaşkanlığı'nda ekonomik gelişmeler değerlendirildi
Cumhurbaşkanlığı'nda ekonomik gelişmeler değerlendirildi
KTİMB eylem hazırlığında
KTİMB eylem hazırlığında
Kedi: “Bayrakların dikilmesi suçtur, sorumlular cezalandırılmalıdır”
Kedi: “Bayrakların dikilmesi suçtur, sorumlular cezalandırılmalıdır”
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemin şiddetini artırdı
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemin şiddetini artırdı
KTOEÖS: “Özgür basın demokrasinin olmazsa olmazıdır”
KTOEÖS: “Özgür basın demokrasinin olmazsa olmazıdır”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim