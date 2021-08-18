Akdoğan'da yangın

Yangın sonucu 400 adet balya ile 120 torba arpa yanarak zarar meydana gelirken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Son Güncelleme: 18.08.2021 15:31
Akdoğan ağıllar bölgesinde bir ağılda kaynak işi yapan kişinin neden olduğu yangın sonucu 400 adet balya ile 120 torba arpa yandı.
Yangın sonucu 400 adet balya ile 120 torba arpa yanarak zarar meydana gelirken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.