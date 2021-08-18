Akdoğan'da yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.E.’nin (E-50) dün saat 13.00 sıralarında Akdoğan ağıllar bölgesinde Menteş Kafkas’a ait ağılda kaynak yaptığı sırada, makineden atılan kıvılcımlardan hayvan gübrelerinin alevlenmesine oldu.

Yangın sonucu 400 adet balya ile 120 torba arpa yanarak zarar meydana gelirken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.