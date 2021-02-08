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Akdoğan'da vakalar artıyor!

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgedeki vaka sayısının bugün itibariyle 22’ye ulaştığını açıkladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:59
Akdoğan'da vakalar artıyor!
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Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, bölgede toplam vaka sayısının 22’ye ulaştığını açıkladı.

Latif, “Hepinizin bildiği gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Her geçen gün vaka sayımız artmaya devam ediyor. Sizlere ilk günden beridir aktardığı gibi en sağlıklı ve doğru bilgileri aktarmaya devam ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Cumartesi günü yapmış olduğu bilgilendirmeye de dikkat çeken Latif,  bölge kaynaklı vaka sayısının 15'i geçtiğini hatırlattı.

Bugün itibariyle bölgede toplam vaka sayısının 22'ye ulaştığını aktaran Akdoğan Belediye Başkanı Latif, son vakaların tümünün karantina altındayken pozitife dönenlerden oluştuğunu fakat bir diğer noktada ise yeni karantina altına alınanlardan da oluştuğunu söyledi.

Latif, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Özelikle temaslı olan kişiler kendilerini gizlemesin bize veya Sağlık Bakanlığına ait 1102 nolu telefonuna ulaşsınlar. Lütfen herkes Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin almış olduğu kararlar doğrultusunda 15 Şubata saat 05.00 kadar sokağa çıkma yasağına uysun. Evde kalın güvende kalın... Unutmayın bizim için değerlisiniz...”

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Anahtar Kelimeler:
Akdoğan Pozitif Vakalar
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