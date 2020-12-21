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Akdoğan Belediyesi açıkladı

21 Aralık 2020 Pazartesi 19:24
Akdoğan Belediyesi açıkladı
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Akdoğan Belediyesi bölgede bulunan 4 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Belediye’den yapılan açıklama şu şekilde:

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“AKDOĞAN BELEDİYESİ’NDEN ÖNEMLE DUYURULUR

Akdoğan’da 4 vatandaşımızın covid-19 testleri pozitif çıkmıştır.Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarede temaslıların bir an önce tespit edilebilmesi için gerekli bilgi paylaşımları yapılmaktadır .

Temaslıların bildirilmesi konusunda Belediyemize ait 0542-8514905 nolu telefonu arayarak bilgi vermesi veya pandemi hastanesine PCR testini şahsen yaptırmak için başvurmaları önemle rica olunur.”

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Anahtar Kelimeler:
Akdoğan BelediyesiKoronavirüs
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