Akdoğan Belediyesi açıkladı

Akdoğan Belediyesi bölgede bulunan 4 kişinin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Belediye’den yapılan açıklama şu şekilde:“AKDOĞAN BELEDİYESİ’NDEN ÖNEMLE DUYURULUR
Akdoğan’da 4 vatandaşımızın covid-19 testleri pozitif çıkmıştır.Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız istişarede temaslıların bir an önce tespit edilebilmesi için gerekli bilgi paylaşımları yapılmaktadır .
Temaslıların bildirilmesi konusunda Belediyemize ait 0542-8514905 nolu telefonu arayarak bilgi vermesi veya pandemi hastanesine PCR testini şahsen yaptırmak için başvurmaları önemle rica olunur.”