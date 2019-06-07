Akdeniz Gazeteciler Federasyonundan Dış Basın Birliği’ne Ziyaret

Lefkoşa, 7 Haziran 19 : Merkezi Antalya da bulunan , Akdeniz bölgesi gazeteciler cemiyetlerinden oluşan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu heyeti, KKTC Dış Basın Birliği yönetimi ile buluştu.
(DOĞ/YIL) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 7 Haziran 19 : Merkezi Antalya da bulunan , Akdeniz bölgesi gazeteciler cemiyetlerinden oluşan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu heyeti, KKTC Dış Basın Birliği yönetimi ile buluştu.
Lefkoşa, 7 Haziran 19 : Merkezi Antalya da bulunan , Akdeniz bölgesi gazeteciler cemiyetlerinden oluşan Akdeniz Gazeteciler Federasyonu heyeti, KKTC Dış Basın Birliği yönetimi ile buluştu.
(DOĞ/YIL) FOTOĞRAFLI