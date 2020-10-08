banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1149
ALTIN
482.291
DOLAR
7.9094
STERLİN
10.2314
EURO
9.2977
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Erhürman’ın kaderi CTP’nin elinde
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Özersay hayatının kumarını oynadı!
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Maraş olayı bir grizu patlamasıdır
Too late Kudret Özersay
Too late Kudret Özersay
banner376

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, 46 yıl sonra Maraş’ın açılmasına tam destek verdi

Akdeniz Karpaz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir bölümünün bugün halkın kullanımına açılmasına tam destek vererek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

08 Ekim 2020 Perşembe 14:16
Akdeniz Karpaz Üniversitesi, 46 yıl sonra Maraş’ın açılmasına tam destek verdi
banner337
banner351

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında KKTC sınırları içerisinde kalan ve o tarihten bugüne yerleşime kapalı durumda olan Maraş’ın kademeli olarak açılım süreci başlamış olacaktır. 46 yıldır kapalı olan ve “Hayalet Şehir” olarak da anılan Maraş, on yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu olmuştur, ancak Türk tarafının iyi niyetli tüm adımları, önerileri ve açılım teklifleri Rum tarafının uzlaşmaz tavrı neticesinde Maraş’ın yerleşime açılma girişimleri her seferinde sonuçsuz kalmıştır.

1993’te dönemin BM Genel Sekreteri Butros Gali’nin önerdiği güven artırıcı önlemler paketi çerçevesinde, Türk tarafı, Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın açılması karşılığında, Maraş’ın BM idaresinde iki tarafın ortak kullanımına açılmasını kabul etmiş ancak bu plan Rumlar tarafından kabul görmemiştir.

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 2003’te Rum lider Tasos Papadopulos’a, Kıbrıs’ın her iki tarafına yönelik olarak gerçekleşecek ticaret, ulaşım, seyahat, kültürel ve sportif aktivitelere uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılması karşılığında, Maraş’ın Rum kesiminin kontrolüne verilmesi önerisi de Rumlar tarafından kabul görmemiştir.

2004’te yapılan Annan Planı’nda birçok konunun yanında Maraş’ın Rumların denetimine bırakılması hususu da yer almaktaydı. Ancak bilindiği üzere Annan Planı’nın iki tarafca oylaması sonucunda; Türk tarafı yüzde 64,91 ile “evet”, Rumlar ise yüzde 75,83 ile “hayır” demiştir. Böylelikle bir çözüm fırsatı daha Rum tarafınca heba edilmiştir

Son olarak 2017’de Crans Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı yine Rum tarafının uzlaşmaz yaklaşımı yüzünden sonuçsuz kalmış, kapsamlı bir çözüm ihtimalinin imkansız olduğu çok net olarak görülmüştür. Hal böyle olunca, KKTC Maraş’ın açılım süreci konusunda geçen yıl inisiyatifi ele almış, Maraş’ın Türk idaresinde yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar başlatmış, uzman bir ekip teşkil ederek bilimsel envanterin oluşturulması için karar almıştır. Uzman ekibin yaptığı çalışmalarda uluslararası hukuk ve hakkaniyet kurallarında hassas davrandığı bilinmektedir.

İlk aşamada kullanıma açılacak kısımlarda hiç bir özel mülkün bulunmaması ve herhangi bir mağduriyet yaratılmaması açısından KKTC Hükümeti’nin göstermiş olduğu hassasiyet hususları dikkate alındığında, Maraş’ın kullanıma açılma sürecinde, uluslararası kamuoyu tarafından Türk tarafının uluslararası hukuk ve diplomasi kuralları çerçevesinde hareket etmede iyi niyetinin bir göstergesi olarak algılanması gerekmektedir.

Maraş’ın açılımı yolunda, mevcut hiç bir hakka halel getirmeyen bugün atılmış olan adımın, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde Rumların takınmış oldukları uzlaşmaz yaklaşımlarını ciddi olarak gözden geçirmelerini sağlayacağı düşünülmektedir. KKTC, aktif olarak ortaya koyacağı açılımlarla Kıbrıs sorununu ilelebet masada bırakmayacağı yönünde kararlı bir irade göstermiştir.

Sonuç olarak, Akdeniz Karpaz Üniversitesi her zaman olduğu gibi bundan sonra da her daim Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında ve verdiği tüm kararları destekleyecektir.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Karpaz ÜniversitesiMaraşın Açılması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, İlk Kez Oy Kullanacak Gençlere Seslendi
Akıncı, İlk Kez Oy Kullanacak Gençlere Seslendi
Kapalı Maraş'a ilk günden yoğun ziyaretçi akını
Kapalı Maraş'a ilk günden yoğun ziyaretçi akını
Akıncı: “Halkımız cevabını sandıkta verecektir”
Akıncı: “Halkımız cevabını sandıkta verecektir”
Denktaş: “Tavrım birleştirici, kapsayıcı, uzlaşıcı, yol gösterici olacak“
Denktaş: “Tavrım birleştirici, kapsayıcı, uzlaşıcı, yol gösterici olacak“
Arıklı: “YDP olarak Maraş konusunda yapılan uygulamayı alkışlıyoruz”
Arıklı: “YDP olarak Maraş konusunda yapılan uygulamayı alkışlıyoruz”
GKK Maraş'a geçişler hakkında basın duyurusu yayımladı
GKK Maraş'a geçişler hakkında basın duyurusu yayımladı
Kapalı Maraş halkın ziyaretine açıldı..
Kapalı Maraş halkın ziyaretine açıldı..
KKTC’de bu yılın ilk on ayında trafik, 16 can aldı
KKTC’de bu yılın ilk on ayında trafik, 16 can aldı
Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm donanım ve malzemeler ülkeye ulaştı
Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm donanım ve malzemeler ülkeye ulaştı
KKTC’de seçim ve halkoylaması için geri sayım…
KKTC’de seçim ve halkoylaması için geri sayım…

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim