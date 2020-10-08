Akdeniz Karpaz Üniversitesi, 46 yıl sonra Maraş’ın açılmasına tam destek verdi

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında KKTC sınırları içerisinde kalan ve o tarihten bugüne yerleşime kapalı durumda olan Maraş’ın kademeli olarak açılım süreci başlamış olacaktır. 46 yıldır kapalı olan ve “Hayalet Şehir” olarak da anılan Maraş, on yıllardır devam eden Kıbrıs müzakerelerinde pazarlık konusu olmuştur, ancak Türk tarafının iyi niyetli tüm adımları, önerileri ve açılım teklifleri Rum tarafının uzlaşmaz tavrı neticesinde Maraş’ın yerleşime açılma girişimleri her seferinde sonuçsuz kalmıştır.

1993’te dönemin BM Genel Sekreteri Butros Gali’nin önerdiği güven artırıcı önlemler paketi çerçevesinde, Türk tarafı, Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın açılması karşılığında, Maraş’ın BM idaresinde iki tarafın ortak kullanımına açılmasını kabul etmiş ancak bu plan Rumlar tarafından kabul görmemiştir.

KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın 2003’te Rum lider Tasos Papadopulos’a, Kıbrıs’ın her iki tarafına yönelik olarak gerçekleşecek ticaret, ulaşım, seyahat, kültürel ve sportif aktivitelere uygulanan tüm kısıtlamaların kaldırılması karşılığında, Maraş’ın Rum kesiminin kontrolüne verilmesi önerisi de Rumlar tarafından kabul görmemiştir.

2004’te yapılan Annan Planı’nda birçok konunun yanında Maraş’ın Rumların denetimine bırakılması hususu da yer almaktaydı. Ancak bilindiği üzere Annan Planı’nın iki tarafca oylaması sonucunda; Türk tarafı yüzde 64,91 ile “evet”, Rumlar ise yüzde 75,83 ile “hayır” demiştir. Böylelikle bir çözüm fırsatı daha Rum tarafınca heba edilmiştir

Son olarak 2017’de Crans Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı yine Rum tarafının uzlaşmaz yaklaşımı yüzünden sonuçsuz kalmış, kapsamlı bir çözüm ihtimalinin imkansız olduğu çok net olarak görülmüştür. Hal böyle olunca, KKTC Maraş’ın açılım süreci konusunda geçen yıl inisiyatifi ele almış, Maraş’ın Türk idaresinde yeniden yerleşime açılmasıyla ilgili çalışmalar başlatmış, uzman bir ekip teşkil ederek bilimsel envanterin oluşturulması için karar almıştır. Uzman ekibin yaptığı çalışmalarda uluslararası hukuk ve hakkaniyet kurallarında hassas davrandığı bilinmektedir.

İlk aşamada kullanıma açılacak kısımlarda hiç bir özel mülkün bulunmaması ve herhangi bir mağduriyet yaratılmaması açısından KKTC Hükümeti’nin göstermiş olduğu hassasiyet hususları dikkate alındığında, Maraş’ın kullanıma açılma sürecinde, uluslararası kamuoyu tarafından Türk tarafının uluslararası hukuk ve diplomasi kuralları çerçevesinde hareket etmede iyi niyetinin bir göstergesi olarak algılanması gerekmektedir.

Maraş’ın açılımı yolunda, mevcut hiç bir hakka halel getirmeyen bugün atılmış olan adımın, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde Rumların takınmış oldukları uzlaşmaz yaklaşımlarını ciddi olarak gözden geçirmelerini sağlayacağı düşünülmektedir. KKTC, aktif olarak ortaya koyacağı açılımlarla Kıbrıs sorununu ilelebet masada bırakmayacağı yönünde kararlı bir irade göstermiştir.

Sonuç olarak, Akdeniz Karpaz Üniversitesi her zaman olduğu gibi bundan sonra da her daim Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında ve verdiği tüm kararları destekleyecektir.