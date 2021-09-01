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Akdeniz Barış Parkuru ödül töreni yapıldı

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyonun ödül töreni bugün Girne Turizm Limanı’nda yapıldı. 

01 Eylül 2021 Çarşamba 20:15
Akdeniz Barış Parkuru ödül töreni yapıldı

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı'nın bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyonun ödül töreni bugün Girne Turizm Limanı’nda yapıldı. 
Ödül törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yüzücüler, takım yetkilileri katıldı. 
Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı,  Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı Başkanı Hüseyin Kuriş konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından sporculara madalyaları ve etkinliğe destek verenlere teşekkür plaketleri takdim edildi. 
TATAR     
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den sporcular ve yabancı sprocuların bir arada yarıştığını söyleyerek, Türkiye ile KKTC arasında bağların güçlenmesinin önemli olduğunu belirtti. 
Etkinliğin başarısında vurgu yapan Tatar, dünyaya KKTC’nin ilelebet varlığını sürdüreceği mesajının verildiğini kaydetti. 
Sporda ambargoların insan haklarına aykırı olduğunu belirten Tatar, bu parkurun geleneksel hale gelmesi ve uluslararası bir parkur olarak tanınmasının KKTC’yi uluslararası platformlarda önemli bir noktaya getireceğini ifade etti. 
Tatar, Doğu Akdeniz’de bir mücadele verildiğini, bu bağlamda Türkiye ile KKTC arasındaki bağların güçlenmeye devam ettiğini belirtti. 
KKTC’nin Türkiye ile birlikte iki ayrı egemen eşit devlete yönelik çözüm iradesini sürdürdüğünü dile getiren Tatar, Türkiye’nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığının barışın teminatı olduğunu kaydetti. 
Tatar, etkinliği düzenleyenler ve katılanlara teşekkür etti. 
ARIKLI 

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Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, etkinliğin üçüncüsünün gerçekleştiğini söyleyerek, bunun mutluluk verici olduğunu belirtti. 
Türkiye ve dünyadan etkinliğe katılım olduğuna işaret eden Arıklı, katılan sporculara ve organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti. 
Arıklı, parkurun uluslararası bir parkur haline gelmesi ve daha geniş bir orgazizasyona dönüşmesi temennisinde bulundu. 
BOZATLI 
Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı, Akdeniz Barış Parkuru’nun uluslararası bir parkur olması adına çalışmaların devam ettiğini söyledi. 
Bozatlı, KKTC’nin gençliğinin önünün açılmasına adına bu adımın önemine vurgu yaptığı konuşmasında, etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti. 
KURİŞ 
Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı Başkanı Hüseyin Kuriş de Bozatlı’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasında, çocukken Kıbrıs’a yüzmenin hayalini kurduğunu, bu etkinlik için bu hayalle yola çıktığını belirtti. 
Kuriş, “Ben yüzemedim ama yüzücülerin bu parkuru yüzmesini sağladım” diyerek, tüm ekibe teşekkür etti. 
KKTC’nin tanınması adına parkurun uluslararası alanda tanınmasının önemli olacağını söyleyen Kuriş, “parkur tanınırsa bir duvarı kırmış olacağız” diye konuştu. 
Yüzücüler de organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, başarılı bir yarışma ve organizasyona katılmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. 
 

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Son Güncelleme: 01.09.2021 22:32
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