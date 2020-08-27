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Akçın: “narenciye Üreticileri Bugünkü Fiyatlara Aldanmamalı, Aralık Ayına Kadar Beklemeli”

Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, narenciye üreticilerine bugünkü fiyatlara aldanmaları, ürünlerini satmak için aralık ayına kadar beklemeleri çağrısında bulundu.

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:31
Akçın: “narenciye Üreticileri Bugünkü Fiyatlara Aldanmamalı, Aralık Ayına Kadar Beklemeli”
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Lefkoşa, 27 Ağustos 20 (.): Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Turgut Akçın, narenciye üreticilerine bugünkü fiyatlara aldanmaları, ürünlerini satmak için aralık ayına kadar beklemeleri çağrısında bulundu.

Akçın, bu konuda Cypfruvex Yönetim Kurulu’nun dünya piyasalarını araştırıp, hasat döneminde üretici menfaatlerini de göz önünde tutarak taban fiyat oluşturup açıklamasını beklediklerini vurgulayarak,  Cypfruvex’in bir denge unsuru olarak ayakta kalmasının tüm üreticilerin menfaatine olduğunu belirtti.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye’de narenciye rekoltesindeki aşırı düşüşün tüccarın erkenden hareket etmesine vesile olduğuna işaret ederek, üreticilerin ürünü verirken çok iyi düşünmesi gerektiğini kaydetti.

“ÜRÜNDE DÜŞÜŞ VAR”

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Alıcıların hiçbir sene bu kadar erken piyasaya girmediklerine dikkat çeken Akçın, dünya genelinde bu yıl mevsim genelindeki aşırı sıcaklar nedeniyle narenciyenin çiçeklenme döneminde, çiçeklerin yandığını, ürün bazında büyük düşüşler olduğunun gözlemlendiğini söyledi.

Ülkede bazı narenciye çeşitlerinde yok denecek kadar az ürün olduğunun görüldüğüne işaret eden Akçın, Kıbrıs’tan ürün alan tüccarların hasada 4-5 ay varken Ağustos ayında ürün almaya başlamasının düşündürücü olduğunu vurguladı.

Akçın, “Bu acele niye? Teklif ettikleri fiyatlar geçen senenin ürün alış fiyatları üzerinde. Ancak bu fiyatlar TL’nin döviz karşısındaki değer kaybını ancak karşılamaktadır. Göstergeler narenciyenin rekoltesi, talepleri karşılamamakta ve fiyatların daha da yükseleceği tahmin edilmektedir” dedi.

Öte yandan geçen sezon hükümetin konsantreye giden ürüne açıkladığı 100TL desteği bir an önce üreticiye ödemesini beklediklerini vurgulayan Akçın, koronavirüs nedeniyle korkup aceleyle konsantreye ürün veren üreticilerin yaşadığı haksızlığın ve zararın bir an önce giderilmesini istedi.

(TUĞ/GÜL)

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