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Akçın, Türkiye’den Suriyeli işçi getirilmesini önünün aşılmasını istedi

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, yazılı açıklama yaptı..

31 Ocak 2022 Pazartesi 14:45
Akçın, Türkiye’den Suriyeli işçi getirilmesini önünün aşılmasını istedi

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın, narenciye hasadı için Suriyeli işçi getirilebilmesine yönelik hükümetin acilen karar alması gerektiğini belirtti.

Akçın, narenciye hasadının başladığını, ancak hasat ve paketleme tesislerinde çalışmak üzere Türkiye’den 850 civarında işçi geldiğini bunun yeterli olmadığını, paketleme tesislerinin kesintisiz çalışabilmesi ve kesimin aralıksız devam edebilmesi için 2 bin civarında işçiye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Akçın, yaptığı yazılı açıklamada, “Birçok şirket hem kesim hem de paketleme tesislerinde çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyor. Anavatan Türkiye’de geçmişte getirilen işçiler Türkiye’de hem asgari ücretin hem de diğer işçiye verilen haklar nedeni ile kesim ve paketleme tesislerinde çalıştıracak işçi bulup getirmede çok sıkıntı yaşanmakta” dedi. 

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Mandora türü mandarinin özellikle dalında bekletilmemesi gereken bir ürün olduğunu kaydeden Akçın, “Türkiye’de narenciye kesimini önemli ölçüde gerçekleştiren, vatandaşlık veya ikamet izni alan  Suriyeli işçilerden, kesim işçisi olarak her tür tedbir alınarak Adaya getirilebilmesi için Hükümet nezdinde acilen karar alınması gerekiyor” dedi. Aksi takdirde Mandora ürününün heba olacağını belirten Akçın, “Bu ürün 15 Mart ayına kadar hasat edilmezse ağacın altına dökülüp çürüyecektir.  Bu yıl 60 bin ton civarında Mandora ürünü olacağı tahmin edilmekte” dedi. 

Grapefrut ve limonun da Şubat’ta hasat edilip işlenmesi gerektiğini kaydeden Akçın, “Yeni Hükümetin kurulmasını beklemeden bir an önce bu konuyu ele alıp çözmek lazım, aksi takdirde çok geç olacaktır” uyarısında bulundu. 

Tüm Paketleme Tesislerin çalışabilmesi ve kesimin aksaksız devamı için iki bin civarında  işçiye ihtiyaç olduğunu kaydeden Akçın, “Bu güne kadar getirilen işçi sayısı sekiz yüz elli (850) civarında olup ihtiyacı karşılamıyor” dedi.

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Son Güncelleme: 31.01.2022 15:00
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