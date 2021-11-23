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Akçın: “Tarımın tümüne destek verilmeli”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, yazılı açıklama yaptı..

23 Kasım 2021 Salı 12:45
Akçın: “Tarımın tümüne destek verilmeli”

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, Bakanlar Kurulu’nun tarım konusunu yeniden ele alarak, tarımın tümüne destek vermesini talep etti.

Akçın yaptığı yazılı açıklamada, narenciyede hasada bir- bir buçuk ay kala hâlâ narenciyeye talep olmadığını belirterek, üreticinin tedirgin olup, bunun nedenlerini sormaya başladığını kaydetti.

Geçen yıl bu zamanlar ürüne aşırı bir talep olduğuna ve ürünün yüzde 50’den fazlasının satıldığına işaret eden Akçın, şöyle devam etti:

“Bizim ürünümüzün, hem kalite hem boyut hem de aroma bakımından diğer ülkelerle kıyaslanmayacak kadar daha iyi olduğu bir hakikattir. Rekolte bakımından geçen yıla göre yüzde 10-15 daha fazla olacağını tahmin ediyoruz.”

Cypfruvex’in bir an önce dövize bağlı kalarak, üreticiyi tatmin edecek girdileri de hesaba katıp, geçen yılın fiyatı üstünde bir fiyat belirlemesinin üreticinin beklentisi olduğunu ifade eden Turgut Akçın, “Eğer tüccarın, bu isteksizliği devam ederse Türkiye’nin küçük tüccarlarının kasa içerisinde ürün almalarına destek verilmesi ve önlerinin açılması lazım” dedi.

Bakanlar Kurulu’nun tarıma destek adı altında aldığı karara da değinen Akçın, tarımın sadece arpa, buğday ve hayvancılık olmadığını kaydederek, tarımın bir bütün olduğunu belirtti.

Turgut Akçın, “Narenciye, seracılık, zeytincilik, sebzecilik, meyvecilik ve patates üretimi de tarım demektir” ifadelerini kullandı.

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Tarım Bakanı’nın tarımın ne olduğunu bilmediğini savunan Akçın, “Bu kararları alırken, bilmedikleri konuları bilenlere özellikle birliklere danışmaları gerekir” dedi.

“HAYATI UCUZLATMAK İÇİN TARIMIN BÜTÜNÜNE DESTEK VERİLMELİ”

Ülkede hayatı ucuzlatmak için tarımın bütününe destek verilmesi gerektiğini kaydeden Turgut Akçın, şunları belirtti:

“Bir kısım üreticiye destek verilirken, diğerlerini yok saymak ülkemizin üretimini aksatacağı gibi geçim sıkıntısı çeken insanların da sebze, meyve ve diğer ürünleri daha yüksek fiyata tüketmelerine vesile olacaktır.”

Bakanlar Kurulu’nun tarım konusunu yeniden ele alarak, tarımın tümüne destek vermesini talep eden Akçın, kuraklıktan en büyük zararı narenciyenin gördüğünü ifade etti.

Hem suyun azalması hem de tuzlanmadan birçok bölgenin aşırı zarar gördüğünü ve gelecek yıl daha da zarar göreceğini belirten Akçın, “Tarım ele alınırken, tüm tarımın yeniden ele alınıp, adaletli bir şekilde gözden geçirilmesi ve ona göre karar alınmasını talep ediyoruz” dedi.

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Son Güncelleme: 23.11.2021 14:22
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