Akçın'dan Cypfruvex’in taban fiyatına eleştiri

Yazılı açıklama yapan Akçın, taban fiyat belirlenirken neyi baz alındığını sordu.

Akçın, “Geçen yıl dalındaki fiyat 300 doların birkaç puan üzerinde idi; bunun karşılığı da 2 bin 500 TL’nin üzerinde idi. Bu yıl dolar iki katına yakın yükselmiştir, 14 TL civarında seyrediyor. Açıklanan fiyat bu rakamlar karşısında çok düşük” ifadelerini kullandı.

Akçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Girdi maliyetlerinin dolar üzerinden hesaplandığını belirten Akçın, gübre, ilaç fiyatları, toprak işlemesi ve su fiyatlarında yüzde 100 artış yaşandığını kaydetti.

Akçın, siyasi partilerin seçim bildirgelerinde narenciyenin yer almamasını eleştirdi.

