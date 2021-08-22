Akçın, Çamlıköy-Güzelyurt su hattındaki sızıntı sorununun giderilmesini istedi

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Akçın, suyun, Yayla Su Tesisleri’ne pompalanarak, tuzlanmış bölgelere dağıtılan ve sulamada kullanılan içme suyu kalitesinde olduğuna işaret etti.

Bazı üreticilerin sızıntı olan yere küçük motor koyup ya da boru döşeyerek sulama yaptığını belirten Akçın, “Bu kaçak su (patlak boru) tamir edilirse, damlama sulama sistemiyle ayda 200-300 dönüm civarında narenciye bahçesi sulanabileceği bazı ziraat mühendisleri tarafından ifade edilmiştir” şeklinde devam etti. Akçın, bu suyun kuyulardan çıkarılması için devletin elektrik parası ödediğini ancak üreticilerin tamamının bu sudan faydalanamadığını vurguladı.





