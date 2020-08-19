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Akçay’a “Rauf Raif Denktaş Parkı”

Akçay Muhtarlığı ve Denktaş Vakfı’nın girişimleri ile, Akçay köyüne Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anısını yaşatmak için “Rauf Raif Denktaş Parkı” yapılıyor.  

19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:07
Akçay’a “Rauf Raif Denktaş Parkı”
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Akçay Muhtarlığı ve Denktaş Vakfı’nın girişimleri ile, Akçay köyüne Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anısını yaşatmak için “Rauf Raif Denktaş Parkı” yapılıyor.  

Park projesinin tanıtım etkinliği dün akşam Akçay’da yapıldı.  Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.  

Etkinliğe Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ve Armağan Candan’ın yanı sıra, Denktaş ailesi ve vatandaşlar katıldı.  

Muhtarlık bünyesinde oluşturulan Rauf Raif Denktaş Vakfı Komitesi adına ilk sözü alan Bülent Arkın, bugüne kadar yardımsever işadamlarının katkılarıyla ilk adımı attıklarını, 7 etaba ayrıla projeyi adım adım tamamlayarak hem kurucu Cumhurbaşkanı’nın anısını yaşatmak hem de bölgenin nefes alabileceği yeni bir yaşam alanı yaratmak istediklerini söyledi.  

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Komitenin Basın Sözcüsü Özel Tahsin de konuşmasında, Denktaş’ın hayatından kesitler sunarak, mücadelesi ve Kıbrıs Türk halkına yaptığı katkıları anlattı.  

Projeyi gönüllü olarak hazırlayan Yüksek Mimar Gökhan Özdemir, katılımcılara projenin detayları hakkında bilgi verdi.  

Özdemir,  parkın giriş kapısında, Türk devletlerini simgelemek üzere 16 bayrak, Kurucu Cumhurbaşkanının biyografi yazısı, resimleri ve önemli sözlerinin olacağını söyledi.  

21 araçlık otoparkın yer alacağı projede 322 metrekarelik sentetik zemine sahip, basketbol, voleybol ve tenis gibi çok amaçlı kullanılacak sahalar da yer alacak.  

Park içerisinde 61metrekare kapalı, 69 metrekare açık olmak üzere 130 metrekarelik alana sahip kafeterya olmasını planladıklarını kaydeden Özdemir, yine park içerisinde 177 metrekarelik 125 kişilik amfi tiyatro,200 Metrekare oyun parkı,55 metrekare açık alan spor aletleri,18 metrekare kapalı kioks olacağını ifade etti.  

Özdemir, park alanı içerisinde Kurucu Cumhurbaşkanının heykeli, Türkiye ve KKTC abidelerinin de bulunacağını belirtti.  

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Son Güncelleme: 19.08.2020 15:42
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