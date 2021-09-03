Akçay’a çocuk oyun parkı

Güzelyurt Belediyesi'ne bağlı Akçay Muhtarlığı sınırları içerisinde yer alan Akçay Rauf Raif Denktaş Parkı düzenlendi; park içinde yapılan “Kuzey Kıbrıs Turkcell Çocuk Oyun Parkı” ise tamamlandı.
Son Güncelleme: 03.09.2021 23:56
Akçay köyünde yer alan parka, Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yeni bir çocuk oyun alanı kazandırıldı.
Güzelyurt Belediyesi'ne bağlı Akçay Muhtarlığı sınırları içerisinde yer alan Akçay Rauf Raif Denktaş Parkı düzenlendi; park içinde yapılan “Kuzey Kıbrıs Turkcell Çocuk Oyun Parkı” ise tamamlandı.