Akçay’a çocuk oyun parkı

Güzelyurt Belediyesi'ne bağlı Akçay Muhtarlığı sınırları içerisinde yer alan Akçay Rauf Raif Denktaş Parkı düzenlendi; park içinde yapılan “Kuzey Kıbrıs Turkcell Çocuk Oyun Parkı” ise tamamlandı.



Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre şirket Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve ekibi Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü’ye ziyarette bulunarak iş birliği kapsamında yapılan çocuk oyun parkını yerinde inceledi.