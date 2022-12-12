Akçay'da araç yangını!

Akçay'da bugün saat 03:00 sıralarında park halinde bulunan Mahmut Çakır'a ait aracın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 12.12.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Akçay’da Filiz sokak üzerinde park halinde bulunan Mahmut ÇAKIR’ın kullanımındaki salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konu aracın ön kısmı ve Erol ÇUVALCIOĞLU’na ait ambarın kapısı kısmen, iki adet çöp bidonu ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.