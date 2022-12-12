banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akçay'da araç yangını!
Akçay'da araç yangını!
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Üstel: Trafiğin yönünün değişeceği iddiaları doğru değil
Üstel: Trafiğin yönünün değişeceği iddiaları...
banner405
Flaş Haber
Akçay'da araç yangını!
Kapat

Akçay'da araç yangını!

12 Aralık 2022 Pazartesi 13:38
Akçay'da araç yangını!

Akçay'da bugün saat 03:00 sıralarında park halinde bulunan Mahmut Çakır'a ait aracın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 12.12.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Akçay’da Filiz sokak üzerinde park halinde bulunan Mahmut ÇAKIR’ın kullanımındaki salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konu aracın ön kısmı ve Erol ÇUVALCIOĞLU’na ait ambarın kapısı kısmen, iki adet çöp bidonu ise tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
‘Kıbrıs Psikoloji Zirvesi’ gerçekleşti
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık itfaiye raporu açıklandı
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Haftalık trafik raporu açıklandı!
Üstel: Trafiğin yönünün değişeceği iddiaları doğru değil
Üstel: Trafiğin yönünün değişeceği iddiaları doğru değil
"Yakıt gemisi bir kaç gün içinde gelecek"
"Yakıt gemisi bir kaç gün içinde gelecek"
Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 Günlük Yakıt Kaldı
Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 Günlük Yakıt Kaldı
"Yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını çalışanlara yansıtacağız"
"Yüzde 30’a yakın hayat pahalılığını çalışanlara yansıtacağız"
Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu
Sandık görevlilerinin alacağı ücret belli oldu
Süt bedelleri ödeniyor!
Süt bedelleri ödeniyor!
Tabipler Birliği: Maymun çiçeği yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor
Tabipler Birliği: Maymun çiçeği yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim