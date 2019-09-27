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Akçagil Görneç köyü daha güzel oluyor

Akçagil Görneç köyü daha güzel oluyor

27 Eylül 2019 Cuma 13:26
Akçagil Görneç köyü daha güzel oluyor

Ergün YAHAT

Gazimağusa ilçesine bağlı Görneç köyü uzun yıllardır bir metre kare kaldırımı olmayan köylerden birisi köyün genç ve dinamik muhtarı Nevzat Akçagil köyüne yaptığı hizmetlere bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyor.

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Muhtar Akçagil yaptığı açıklamada Uzun zamandır başkanla beraber kafa yorduğumuz bir proje!!

1 metre kaldırımı olmayan tek köy ünvanını taşıyan Görneç köyümüz için ivedilikle ihtiyaç duyulan bir projeydi. Serdarlı Belediye başkanımızın kapısını gün aşırı git-gel aşındırdığım çok istediğimiz bir projeydi. Tamamen belediyemizin kendi öz kaynakları kendi iş gücü ve finansmanı ile yapımına başlanan hayırlısı ile tamamlanacak olan bir çalışma. Bu süreçte Serdarlı Belediye başkanımız Halil Kasım'a belediye müdürüm Mustafa Yorgancı'ya ve belediye meclisine şahsım ve köylüm adına çok teşekkür eder, alın teri dökecek olan belediye persenolemize de kolaylıklar dilerim... hayırlı olsun

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