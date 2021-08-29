Akça: “Liderimiz Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının eksiklerinin tamamlanması ve sürdürülebirliği için girişimleri başlattık’’

Dernek Genel Başkan Latif Akça tarafından yapılan açıklamada, dernek olarak Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının inşaatına başlanarak, tamamlanması ve şu anki durumuna gelmesi için “büyük mücadele” verdikleri ifade edildi.

Akça, “Üzülerek şunu söylemek isteriz ki, yıllardır ülkemizde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan Anıt Mezar da nasibini almıştır. Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin bu konuda sorumlulukları vardır” diyerek, gelinen noktada Anıt Mezar’da büyük bir yetki karmaşasının yanında, mevcut eksiklerin hala tamamlanamadığını, tamamlanan yerlerinde sürdürülebirliğinin sağlanamadığını söyledi.



“Kıbrıs Türk halkının en önemli mihenk taşı olan Liderimizin Anıt Mezarının bir an evvel eksiklerinin tamamlanması ve tamamlanan yerlerin bakımının sürdürülebilip korunması için bu hafta gerekli adımları atıyoruz” diyen Akça açıklamasına şöyle devam etti:“Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın girişimleri ve yaptığımız çalışmalarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının yerin bakımı ve güvenliğini üstlenmeye hazır olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda hükümet edenlere ve Meclisimize de düşen görevler vardır. Eksik olan yasaların Mecliste hiç zaman kaybetmeden yasa hükmünde kararnameler ile giderilebileceği ve sürdürülebilirliğinin önünün açılacağı gelinen süreçte elzemdir. Anıt Mezar’ın eksiklerinin en erken bir zamanda Kurucu Cumhurbaşkanımıza layık bir şekilde bitirilmesi hepimizin görevidir.”