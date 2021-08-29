banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
108'i yerel 140 pozitif vaka
108'i yerel 140 pozitif vaka
Zam furyası: Tüp gaz, kahveden sonra, ekmeğe bir zam daha geldi!
Ekmeğe bir zam daha geldi
Bülent Ersoy'un orkestrası teminatla serbest
Bülent Ersoy'un orkestrası teminatla serbest
HAKSEN’den, Güneyde çalışanların ücretli PCR’a tepki eylemine destek
HAKSEN’den, Güneyde çalışanların eylemine destek
banner376
Flaş Haber
108'i yerel 140 pozitif vaka
Kapat

Akça: “Liderimiz Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının eksiklerinin tamamlanması ve sürdürülebirliği için girişimleri başlattık’’

Rauf R. Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının eksikliklerinin tamamlanması ve bakımının sağlanması için girişim başlattıklarını belirtti.

29 Ağustos 2021 Pazar 15:15
Akça: “Liderimiz Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının eksiklerinin tamamlanması ve sürdürülebirliği için girişimleri başlattık’’

Dernek Genel Başkan Latif Akça tarafından yapılan açıklamada, dernek olarak Rauf Denktaş’ın Anıt Mezarının inşaatına başlanarak, tamamlanması ve şu anki durumuna gelmesi için “büyük mücadele” verdikleri ifade edildi. 
Akça,  “Üzülerek şunu söylemek isteriz ki, yıllardır ülkemizde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan Anıt Mezar da nasibini almıştır. Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin bu konuda sorumlulukları vardır” diyerek, gelinen noktada Anıt Mezar’da büyük bir yetki karmaşasının yanında, mevcut eksiklerin hala tamamlanamadığını, tamamlanan yerlerinde sürdürülebirliğinin sağlanamadığını söyledi.

banner341
“Kıbrıs Türk halkının en önemli mihenk taşı olan Liderimizin Anıt Mezarının bir an evvel eksiklerinin tamamlanması ve tamamlanan yerlerin bakımının sürdürülebilip korunması için bu hafta gerekli adımları atıyoruz” diyen Akça açıklamasına şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın girişimleri ve yaptığımız çalışmalarda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının yerin bakımı ve güvenliğini üstlenmeye hazır olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.      Bu bağlamda hükümet edenlere ve Meclisimize de düşen görevler vardır. Eksik olan yasaların Mecliste hiç zaman kaybetmeden yasa hükmünde kararnameler ile giderilebileceği ve sürdürülebilirliğinin önünün açılacağı gelinen süreçte elzemdir. Anıt Mezar’ın eksiklerinin en erken bir zamanda Kurucu Cumhurbaşkanımıza layık bir şekilde bitirilmesi hepimizin görevidir.”
 

banner360
Son Güncelleme: 29.08.2021 20:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Başkanı Sennaroğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı
Meclis Başkanı Sennaroğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı yayımladı
108'i yerel 140 pozitif vaka
108'i yerel 140 pozitif vaka
Pegasus Yolcuyu Uçağa almadı
Pegasus Yolcuyu Uçağa almadı
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu taburcu oldu
3. Cumhurbaşkanı Eroğlu taburcu oldu
Ataoğlu: “Vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar korumakta kararlıyız”
Ataoğlu: “Vatanımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi sonuna kadar korumakta kararlıyız”
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
CTP: “Federasyon, dünyanın kabul ettiği tek çözümdür!”
CTP: “Federasyon, dünyanın kabul ettiği tek çözümdür!”
Üstel: “30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet tarihinde önemli bir dönüm noktası”
Üstel: “30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet tarihinde önemli bir dönüm noktası”
Özyiğit: “Kalitesiz yakıt getirilerek hem suç işleniyor hem de halk zehirleniyor“
Özyiğit: “Kalitesiz yakıt getirilerek hem suç işleniyor hem de halk zehirleniyor“
Tatar: “Devletten ve egemenlikten vazgeçilmez”
Tatar: “Devletten ve egemenlikten vazgeçilmez”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim