Akay Optik merkez şubesi pozitif vaka nedeniyle kapandı

“Ülkemizde son zamanlarda COVİD-19 vaka ve temaslı sayılarının artışı hepimizce bilinen bir olaydır. Elde olmayan nedenlerden dolayı birçok kişinin bu virüse yakalanması kaçınılmazdır. Ayrıca, tüm personelimizin PCR testleri düzenli bir takvim çerçevesinde yapılmaktadır. Ancak son yapılan test neticelerinde bir çalışanımıza belirsiz Pozitif teşhisi konulmuş olup, bizler Akay Optik Yöneticileri olarak gerek toplum sağlığını ve gerekse çalışanlarımızın sağlığını düşünerek Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi karşısında bulunan Merkez Mağazamızı 10 gün süre ile kapatma kararı almış bulunmaktayız. Ancak; Lefkoşa Merkez Mağazamız ile personel temas ve bağlantısı olmayan, personelinin tüm PCR testlerinin bugün itibariyle Negatif olan Dereboyu Akay Optik (Cankan Market Karşısı) Mağazamız hizmet vermeye devam edecektir. Tüm güneş, optik gözlüğü satışı, tamirat ve atölye işlerinizi Dereboyu Mağazamızdan gerçekleştirebilirsiniz. Merkez Şubemizde siparişleri olup da, gözlüklerini bekleyen Müşterilerimiz Dereboyu Mağazamızdan alabilirler. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı Lefkoşa/Merkez Mağazamız 28.08.2021 (Cumartesi) tarihine kadar kapalı olacaktır. Tüm Müşterilerimizin anlayışla karşılayacağı bilinci ile sağlıklı günler dileriz. Saygılarımızla”