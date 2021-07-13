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13 Temmuz 2021 Salı gündemi
13 Temmuz 2021 Salı gündemi
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Akaryakıtta zammı Resmi Gazete'de!

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren uygulanıyor.

13 Temmuz 2021 Salı 09:45
Akaryakıtta zammı Resmi Gazete'de!

Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında aldığı karar uyarınca Resmi Gazetede “2021 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel Azami Satış Fiyatları Emirnamesi” yayımlandı.

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Buna göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin perakende azami satış fiyatı 6,96 TL’den 7,45 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin perakende azami satış fiyatı 7,09 TL’den 7,60 TL’ye, Euro dieselin perakende azami satış fiyatı 6,52 TL’den 6,91 TL’ye ve gazyağının perakende azami satış fiyatı 6,37 TL’den 6,67 TL’ye yükseldi.

Akaryakıta 7 Mayıs, 28 Mayıs ve 21 Haziran’da da zam yapılmıştı.

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Son Güncelleme: 13.07.2021 10:06
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