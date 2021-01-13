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Akaryakıtsız kalabiliriz!
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Akaryakıtsız kalabiliriz!

Teknecik Elektrik Santrali akaryakıt ihalesi 'rekabete açık değil' gerekçesiyle Erhan Arıklı tarafından Başbakan Ersan Saner ile de konuşarak iptal edildi. Şİmdi ülke akaryakıtsız kalma tehlikesiyle karşı karşıya.

13 Ocak 2021 Çarşamba 15:33
Akaryakıtsız kalabiliriz!
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4 firmanın katıldığı bir ihalenin nasıl olup da rekabete açık olmadığı akıllarda soru işaretlerine yol açtı.  

İptal edilen ihale kararının Devleti ve Kıb-Tek’i yakıt tüketiminde ve tedarik konusunda zor durumda bırakacağı ve akaryakıtsız kalma ihtimali olduğu belirtiliyor.

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Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı nezdinde ilan edilen 321/2020 sayılı Akaryakıt Temini ve Taşıma ihalesi 06 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı duyurulmuş, ancak Covid- 19 şartları sebebi ile ilgili ihale 13 Ocak 2021 tarihine ertelenmişti.

Bugün Merkezi İhale Komisyonuna ihale ilgili teklif sunma niyeti ve hazırlığı olan 4 firma teklif vermek üzere gittiğinde ihalenin “sözde” yeterli rekabet ortamı olmadığından ötürü iptal edildiğini öğrenildi.

Söz konusu ihalenin  iptalinde yapılan beyan ve söylenen gerekçeler çelişkili. KKTC’de kayıtlı 4 firma ihale şartları gereğince yeterli rekabet ortamını sağlanmış görülüyor.

Beyan edilen gerekçelerin iyi niyetten yoksun şekilde yapıldığı iddia ediliyor. İhalenin iptal edilmesi ile Devletimizin ve Kıb-Tek’in yakıt tüketiminde ve tedarik konusunda zor duruma düşeceği öngörülüyor.

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Güç-Sen'den Erhan Arıklı'ya eleştiri
Güç-Sen'den Erhan Arıklı'ya eleştiri
Son Güncelleme: 13.01.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
Teknecik Elektrik SantraliErhan Arıklı
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