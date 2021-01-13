Akaryakıtsız kalabiliriz!

4 firmanın katıldığı bir ihalenin nasıl olup da rekabete açık olmadığı akıllarda soru işaretlerine yol açtı.

İptal edilen ihale kararının Devleti ve Kıb-Tek’i yakıt tüketiminde ve tedarik konusunda zor durumda bırakacağı ve akaryakıtsız kalma ihtimali olduğu belirtiliyor.

Merkezi İhale Komisyon Başkanlığı nezdinde ilan edilen 321/2020 sayılı Akaryakıt Temini ve Taşıma ihalesi 06 Ocak 2021 tarihinde yapılacağı duyurulmuş, ancak Covid- 19 şartları sebebi ile ilgili ihale 13 Ocak 2021 tarihine ertelenmişti.

Bugün Merkezi İhale Komisyonuna ihale ilgili teklif sunma niyeti ve hazırlığı olan 4 firma teklif vermek üzere gittiğinde ihalenin “sözde” yeterli rekabet ortamı olmadığından ötürü iptal edildiğini öğrenildi.

Söz konusu ihalenin iptalinde yapılan beyan ve söylenen gerekçeler çelişkili. KKTC’de kayıtlı 4 firma ihale şartları gereğince yeterli rekabet ortamını sağlanmış görülüyor.

Beyan edilen gerekçelerin iyi niyetten yoksun şekilde yapıldığı iddia ediliyor. İhalenin iptal edilmesi ile Devletimizin ve Kıb-Tek’in yakıt tüketiminde ve tedarik konusunda zor duruma düşeceği öngörülüyor.