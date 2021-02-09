Akaryakıta zam yapılmayacak

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada dünya piyasalarındaki artışa rağmen akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağı belirtildi.

Dünya piyasalarında bir süredir akaryakıt fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çekilen açıklamada “Bu bağlamda bizim de, 95 ve 98 oktan benzinin litresine 0.19 kuruş, dizelin litresine 0.08 kuruş, gazyağının litresine 0.05 kuruş zam yapmamız gerekmesine rağmen, hükümetimiz kovid-19 salgını nedeniyle böyle bir yola gidilmemesini kararlaştırmıştır” denildi.

Söz konusu artışın vatandaşa yansıtılmayacağı ve Maliye’nin bundan kaynaklanacak kaybının Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacağı kaydedildi.