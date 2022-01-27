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Akaryakıt zammı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, dün, akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildiğini açıkladı. 

27 Ocak 2022 Perşembe 14:30
Akaryakıt zammı bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı,  95 ve 98 oktan benzinin litresinin 0,95 kuruş zamlandığını, Euro Dieselin litresine 1.32 TL, gaz yağının litresine ise 1.54 TL zam yapıldığını açıkladı. 
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak akaryakıtın yeni litre fiyatlarına göre 95 oktan benzin 12.60TL, 98 oktan benzin 12.84 TL, Euro Diesel 12.55 TL ve gaz yağı ise 12.67 TL’den satışa sunulacak. 
14 Aralık’ta yapılan bir önceki fiyat düzenlemesiyle 95 oktan benzin 11.65 TL, 98 oktan benzin 11.89TL, Euro Diesel 11.23TL ve gaz yağı ise 11.13TL’den satılıyordu.

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Bakanlık tarafından akaryakıt zammına ilişkin yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarının Petrol Ürünlerini Fiyatlandırma Esasları Tüzüğü’ne göre düzenlendiği ifade edilerek, “Mevcut tüzüğe göre dolar kuru ve yurtdışı akaryakıt fiyatları baz alınarak, 15 günde yeni bir fiyatlandırma yapıldığı” belirtildi.
“Aralık ayında ani yükselme sebebi ile tüzüğe geçici bir madde ile fiyatlandırmanın ‘5 ile 15 iş günü arasında yapılacağı’ maddesi konulduğu” da ifade edilen açıklamada, fiyat artışının sebebi ve yeni fiyatlar şu şekilde açıklandı:

“14 Aralık 2021 tarihinde en son fiyatlandırma yapıldı. 14 Aralık'ta yapılan son fiyatlandırmada dolar kuru 14.27,21’di… Buna göre 95 benzin 702.21 dolar/ton, 98 benzin 702.21 dolar/ton, Euro dizel 633.21 dolar/ton ve gaz yağı 655.02 dolar/tondu. 26 Ocak 2022, yani dün yapılan ve bu gece yarısından sonra geçerli olacak fiyat artışında, Dolar kuru olarak 13.58,81 baz alınmıştır. Buna göre; 95 benzin ortalama 796.054 dolar/ton, 98 benzin 796.054 dolar/ton, Euro dizel 735.161 dolar/ton ve gaz yağı 788.429 dolar/tondan hesaplanmıştır. Bir önceki fiyatlandırmada 11.65 olan 95 benzin 12.60'a, 11.89 olan 98 benzin 12.84’e, 11.23 euro dizel 12.55’e ve 11.13 olan gaz yağı 12.67’ye yükselmiştir.”
 

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Son Güncelleme: 27.01.2022 14:43
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