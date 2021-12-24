Akaryakıt ödemesi yapıldı

Bakanlık, üreticilerin kartlarına aktarılan ödemeyi benzin istasyonlarından kullanabileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ödemenin, tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak ve üretimde kullanılan akaryakıt maliyetinin bir kısmının üreticilere ve üretime destek olması amacıyla yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“2019-2020 üretim yılına ait olan ve yüzde 70’lik kısmı geçtiğimiz aylarda yatırılan akaryakıt hak edişlerinin geriye kalan yüzde 30’luk kısmına karşılık gelen toplam 4.048.564,00 TL’lik ödeme 8 bin 417 bitkisel üretim yapan üretici ve balıkçılık yapan balıkçılarımıza yatırılmıştır.



Üreticilerimiz, kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarından kullanabilirler.”