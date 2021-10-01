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Akaryakıt ithalat şirketlerine yönelik tank ve sayaç otomasyon sistemi devreye girdi

Akaryakıt ithalat şirketlerine yönelik tank ve sayaç otomasyon sistemi devreye girdi. Otomasyon sistemi ile ilgili   bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda bilgilendirme ve basın toplantısı yapıldı.

01 Ekim 2021 Cuma 12:00
Akaryakıt ithalat şirketlerine yönelik tank ve sayaç otomasyon sistemi devreye girdi

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan  Arıklı toplantıda  yaptığı konuşmada, otomasyon sisteminin devrim niteliğinde olduğuna vurgu yaparak, yeni sistemle Maliye’nin akaryakıttan gelirlerinde yüzde 20 artış yaşanacağını ifade etti.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin (K-Pet) sisteme dâhil olduğunu ifade eden Arıklı, Altınbaş Petrol’ün (Alpet) sisteme dahil olmak için 15 Kasım’ kadar vakti olduğunu, bu tarihe kadar gerekli adımları atmazsa Alpet’e karşı her türlü yasal tedbiri uygulayacaklarını kaydetti.

Böyle bir durumda Alpet’in akaryakıt getirmesine  izin verilmeyeceğini dile getiren Arıklı, “Hala daha şaka yaptığımızı zannediyor birileri… Bu konuda son derece kararlıyız” dedi.

Arıklı, otomasyon sistemi ile ülkeye giren akaryakıtın her aşamada takip edilebileceğini, sistem ile tanklardaki akaryakıtın miktarı, kalitesi gibi detayların da kayıt altında olacağını kaydetti.

“UZUN ZAMANDIR GÜNDEMDE OLAN BİR KONU…”

Arıklı, bu konunun uzun zamandır gündemde olduğunu, akaryakıtta kaçakçılık iddialarının uzun süredir konuşulduğunu anımsattı.

Hükümete geldiklerinde  konu üzerinde kararlı şekilde çalıştıklarını belirten Arıklı, kararlılıklarını K-Pet ve Alpet’e ilettiklerini anlattı.

Otomasyon sistemi sayesinde kaçakçılığın önüne geçileceğini anlatan Arıklı, bu sisteme tamamen geçildiğinde Maliye’nin akaryakıttan gelirlerinin yüzde 20 artacağını söyledi.

Akaryakıtta kaçakçılık vakalarına işaret eden Arıklı, gemilere verilen muafiyetli akaryakıtın bir şekilde ülkeye sokulduğunu da kaydetti.

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 K-Pet’in ilk adımı attığını ve sisteme dâhil olduğunu dile getiren Arıklı, Alpet’in 15 Kasım’a kadar adım atacağı yönünde taahhütte bulunduğu bilgisini verdi,

Arıklı: “Umarım bu taahhüdü yerine getirir, aksi takdirde gereken önlemleri çok ciddi şekilde alacağız ve can yakacağız. 15 Kasım’ın 16 Kasım’ı yoktur. Alpet’in duyarlı davranacağı ve gerekli adımlar atacağına inanıyorum” dedi.

“ÜLKEDE YILDA ORTALAMA 300 BİN LİTRE AKARYAKIT TÜKETİLİYOR”

Sistemin nasıl çalışacağıyla ilgili teknik sunumun ardından soruları yanıtlayan Arıklı ülkede toplam 300 bin litre akaryakıt tüketildiğini devletin bundan ciddi geliri olduğunu söyledi.

Otomasyon sistemi sayesinde  zam yapıldığında stokların vergilendirilip vergilendirilmediğinin de görülebileceğini ve gerekli vergilendirmenin yapılacağını anlatan Arıklı, “Gerçekten bu bir devrim. Ülke maliyesini ciddi şekilde etkileyecek, gelirlerimizi artıracak bir önlem” dedi.

Bu bağlamda K-Pet’e gerekli adımları attığı için teşekkür eden Arıklı, bir soru üzerine gerekli adımları atmaması halinde Alpet’e karşı her türlü yasal tedbiri uygulayacaklarını,  Alpet’in akaryakıt getirmesine de izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Arıklı, “Bu konuda gayet ciddiyiz. Hala daha şaka yaptığımızı zannediyor birileri… Bu konuda son derece kararlıyız” dedi.

Şu anda benzinin kalitesinin de bilinemediğini dile getiren Arıklı, otomasyon sistemiyle yakıtın kalitesinin uzaktan tespit edilebileceğini kaydetti.

Arıklı otomasyon sistemine erişimin Akaryakıt Birimi, Maliye Bakanlığı ile  Ekonomi ve Enerji Bakanlığında olacağını da belirtti.

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Son Güncelleme: 01.10.2021 12:42
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