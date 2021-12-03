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Akaryakıt geldi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ülkedeki yakıt sıkıntısının giderildiğini açıkladı..

03 Aralık 2021 Cuma 11:15
Akaryakıt geldi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, ülkedeki yakıt sıkıntısının giderildiğini Alpet’in yakıt gemisinin dün akşam adaya geldiğini ve saat 09.00 itibarıyla tedarikin tamamlandığını, K-Pet’in gemisinin de bugün ülkeye varacağını kaydetti.
Art arda gemi varışlarının planlandığını da söyleyen Bakan Atun, her iki şirketten de önümüzdeki haftaya denk gelecek şekilde ikişer geminin daha gelişinin planlanmasını istediklerini ve bunun teyidini aldıklarını ifade etti.
TAK’a açıklama yapan Atun, KKTC’de yaşanan akaryakıt sorununu, dünya genelinde tedarik zincirinde bir bozulma olması, kötü hava şartları ve “geçmiş siyasi yönetimlerin mevcut akaryakıt tüzüğünün parametreleriyle oynayıp tüzüğü tahrip etmelerine” bağladı.
Atun, “Bütün bu sorunlar yumağını önümüzde bulduk. Dün ve bugün itibarıyla tüm kontroller sağlandı artık sorun yaşanmayacak. Endişe edecek bir durum yok” diye konuştu ve ayakları yere basan ülkenin akaryakıt arz güvenliğini emniyet altına alan dengeli bir düzenin yeniden tesisi için adım attıklarını dile getirdi.

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Atun, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı düzenleyerek topluma açık ve şeffaf şekilde konuyla ilgili tüm tespitlerini ve bundan sonraki vizyonlarını aktaracaklarını söyledi.
KKTC’de akaryakıt fiyatlarının Güney ve Türkiye’ye göre çok düşük olduğunu belirten Atun, küresel fiyat yükselişlerine rağmen ülkenin iyi durumda olduğunu belirtti.
Akaryakıtta fiyat düzenlemesinin Avrupa Merkezi Borsası (PLATTS) esas alınarak belirlendiğini kaydeden Atun, 8 Aralık’taki duruma göre bir düzenleme yapılacağını da söyledi.
 

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Son Güncelleme: 03.12.2021 12:25
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