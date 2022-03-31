Akaryakıt fiyatlarında indirim Resmi Gazete’de yayınlandı

Akaryakıt fiyatlarında indirim Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Brent Petrolün varil fiyatının düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Akaryakıt fiyatlarında indirim Bakanlar Kurulu onayıyla Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren uygulanacak…

Gece yarısından sonra yürürlüğe girecek olan indirimli fiyatlara göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18,57 TL’den 17,98 TL’ye, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 18.82 TL’den 18,23 TL’ye, Euro dizelin litresi 20,88 TL’den 19,79 TL’ye ve gazyağının litresi ise 20.12 TL’den 18,99 TL’ye düştü.

En son 22 Mart 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı.