Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyarlarına bir hafta içinde ikinci indirim yapıldı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, yarından itibaren 95 oktan benzin 23.81 TL/Lt, 98 Oktan benzin 24.10 TL/Lt, Euro Diesel 24.86 TL/Lt ve gazyağı 23.23 TL/Lt’den satılacak. Böylece 95 oktan benzine yüzde 4, 98 Oktan benzine yüzde 4.1, Euro Diesele yüzde 3.38 ve gazyağına yüzde 5 indirim yapılmış oldu.

2 Temmuz’da uygulamaya giren indirimde ise 95 oktan benzinin fiyatı 24.86 TL/Lt, 98 Oktan benzinin fiyatı 25.14 TL/Lt, Euro Diesel’in fiyatı 25.73 TL/Lt ve gazyağının fiyatı 24.45 TL/Lt’ye indirilmişti.