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Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Enerji Bakanı Sunat Atun, söz konusu “fiyat düzenlemesinin keyfi değil, mecburi olduğunu” ifade ederek, artışın miktarının şuan için belli olmadığını söyledi.

15 Şubat 2022 Salı 13:11
Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısı itibariyle zam gelmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, söz konusu “fiyat düzenlemesinin keyfi değil, mecburi olduğunu” ifade ederek, artışın miktarının şuan için belli olmadığını söyledi.  

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Bakan Atun, “Fiyat düzenlemesi rutindir. Her 5 ila 15 gün arasında hükümet, akaryakıt fiyatlarının ortalamasını alıp ilan etmeye mecburdur” dedi.

Akaryakıt fiyatlarındaki son “düzenleme” 27 Ocak tarihinde yapılmıştı.

Söz konusu zamla birlikte akaryakıt fiyatları, 2021 yılındaki ilk zam tarihi olan 7 Mayıs’tan bu yana, toplamda 10 zam ve 1 indirimle, yüzde 100’ün üzerinde artmıştı.

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