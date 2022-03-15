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"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"

Akaryakıta birkaç gün içerisinde indirim beklediklerinin de altını çizen Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, hammaddedeki düşüşün işlenmişe de etki ettiğini söyledi.

15 Mart 2022 Salı 11:26
"Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor"

Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, akaryakıt fiyatlarının her iş günü düzenlenebilecek olmasını Kıbrıs Postası’na değerlendirdi.

“ÇOK İYİ BİR DURUM DEĞİL ANCAK...”

Yeni kararın çok iyi bir durum olmadığını ancak bir koridordan bahsedildiğinin altını çizen Fidan, koridorun, hem tüketici, hem benzinci hem de dolum tesisi için olduğunu kaydetti.

“KORİDOR DEĞERİNİN DIŞINA ÇIKILDIĞI ZAMAN MÜDAHALE EDİLECEK”

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Akaryakıt tedarik eden firmaların ani artışlar nedeniyle zarar ettiğini belirten Fidan, yeni uygulamayı şu ifadelerle anlattı:

“Bu, her gün değişim olacak demek değil. Ani sıçrama olduğu zaman, koridor değerinin dışına çıkıldığında müdahale edilecek. Günlük fiyat ayarlaması hem artı hem eksi yönde işleyecek.”

Fidan, fiyatların ani sıçraması sonrası akaryakıt gemisini getirmenin zor olduğunu dile getirdi. Geminin 3-5 milyon litre akaryakıt getirdiğini belirten Fidan, 6,45 TL’lik zam sonrası 32 milyon TL ek ücretle geminin geldiğini söyledi.

19 bin litreye sahip akaryakıt istasyonu için de 122 bin TL ekstra sermaye gerektiği örneğini verdi.

“İNDİRİM BEKLİYORUZ”

Akaryakıta birkaç gün içerisinde indirim beklediklerinin de altını çizen Benzinciler Birliği Başkan Yardımcısı Ertan Fidan, hammaddedeki düşüşün işlenmişe de etki ettiğini söyledi.

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