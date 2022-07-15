banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıt fiyatında indirim
Akaryakıt fiyatında indirim
53 yaşında hayatını kaybetti
53 yaşında hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli duyuru
Mark Buddle yasaklı göçmen ilan edildi
Mark Buddle yasaklı göçmen ilan...
1380 çalışandan 1080’i kayıp!
1380 çalışandan 1080’i kayıp!
banner404
Flaş Haber
Akaryakıt fiyatında indirim
Kapat

Akaryakıt fiyatında indirim

15 Temmuz 2022 Cuma 14:15
Akaryakıt fiyatında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirime gidiliyor. Bu, temmuz ayında yapılan üçüncü akaryakıt indirimi olurken , indirim sadece kurşunsuz benzinde olacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kurşunsuz benzin 95 oktan ve kurşunsuz benzin 98 oktan litre satış fiyatında 1.29 ve 1.28 TL indirim yapıldı. Buna göre, 95 oktan 22.52TL, 98 oktan benzin ise 22.82TL olacak. İndirimli satış fiyatları yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Şu anda 95 oktan benzin 23.81 TL/Lt, 98 Oktan benzin 24.10 TL/Lt, Euro Diesel 24.86 TL/Lt ve gazyağı 23.23 TL/Lt’den satılıyor. 1 Temmuzdan itibaren akaryakıta üçüncü kez indirim yapılıyor.

banner360
Son Güncelleme: 15.07.2022 14:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele Belediyesi Long Beach Sahili'nin rahabilite edildiğini, plaja kirli su akıntısı olmadığını açıkladı
İskele Belediyesi Long Beach Sahili'nin rahabilite edildiğini, plaja kirli su akıntısı olmadığını açıkladı
Ercan Havalimanı binası içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi
Ercan Havalimanı binası içerisinde maske takma zorunluluğu getirildi
“15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” Nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde Tören Düzenlendi
“15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” Nedeniyle Boğaz Şehitliği’nde Tören Düzenlendi
Molehiya ayıklamak yaz aylarının vazgeçilmezi
Molehiya ayıklamak yaz aylarının vazgeçilmezi
Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapılıyor
Lefkoşa’da ücretsiz antijen testleri yapılıyor
Civelek : “15 Temmuz Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, Gazilerimize De Sağlıklı Ve Mutlu Bir Yaşam Diliyoruz.“
Civelek : “15 Temmuz Şehitlerimize Allah’tan Rahmet, Gazilerimize De Sağlıklı Ve Mutlu Bir Yaşam Diliyoruz.“
Akpınar: “15 Temmuz’da Türkiye’de Yaşananlar Da O Gecenin Kahramanları Da Unutulmayacak”
Akpınar: “15 Temmuz’da Türkiye’de Yaşananlar Da O Gecenin Kahramanları Da Unutulmayacak”
Yılmaz: “Tarihi Kahramanlıklarla Dolu Türk Milletine Kimsenin Boyun Eğdiremez”
Yılmaz: “Tarihi Kahramanlıklarla Dolu Türk Milletine Kimsenin Boyun Eğdiremez”
İçişleri Bakanı Öztürkler’den 15 Temmuz Mesajı…
İçişleri Bakanı Öztürkler’den 15 Temmuz Mesajı…
LAÜ 1605 mezun daha verdi
LAÜ 1605 mezun daha verdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim