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Akaryakıt fırsatçıları!

Akaryakıt fiyatlarına litre başına 29 kuruşluk zam yaptı.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:48
Akaryakıt fırsatçıları!
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Akaryakıt fiyatlarına litre başına 29 kuruşluk zam yaptı. Zammın hayatı daha da pahalılaştırması bekleniyor. Zam kararının açıklandığı Cuma günü benzincilerin kapandığı, açık kalan fırsatçıların ise zamlı tarifeden benzin sattığı görüldü.

KIBRIS MANŞET – ÖZEL

Bakanlar kurulunun som zam kararı vatandaşı çileden çıkarttı. Hükümetten pandemi  döneminde hayatı kolaylaştıracak adımlar beklenirken, Bakanlar Kurulu akaryakıta okkalı zam kararı aldı.

Akaryakıt zammının KKTC'de iğneden ipliğe zam furyasını başlatması bekleniyor.

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Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun zam kararının açıklandığı akşam, gece yarısından itibaren geçerli olması gereken zamlı tarifeye bazı fırsatçı benzincilerin uymadığı gözlemlendi.

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Benzincilerin bu tutumuna tepki gösterdi. Ülke de bakanlar kurulu kurallarına bile uyulmuyor isteyen istediğini yapıyor ne kurallara uyan ne de denetim yapan var diye isyan ettiler. 

Hem ALPET hem K-PET istasyonları karanlığa gömüldü. 30 kuruş daha ucuza son kez depolarını doldurmak isteyen vatandaşlar açık benzinci göremedi. Açık olan benzincilerin de ışıkları kapalı sessiz sedasız satış yaptığı ancak zamlı tarife uyguladıkları görüldü.

 Gece yarısından sonra zamlı tarifeye geçilmesi gerektiğini hatırlatan müşterilere sayaç ayarlamasının yapıldığı ve zamlı tarifeden satış yapılacağı söylendi.

Bakanlar Kurulu’nca onaylanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre yapılan son zamla 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 6.07 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin 6.17 TL, Eurodieselin 5.61 TL ve gazyağının 5.58 TL oldu.

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