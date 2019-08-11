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Akar’dan GKK’ya ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, dün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Akar’dan GKK’ya ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, dün Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

11 Ağustos 2019 Pazar 08:00
Akar’dan GKK’ya ziyaret

Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC'deki temasları sürüyor.

İlk defa bir savunma bakanının TSK'nin komuta kademesi ile KKTC'ye yaptığı ziyaret olarak tarihe geçen program kapsamında Akar ve komutanlar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını da ziyaret etti.

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Tören kıtasını selamlayan Bakan Akar, daha sonra komutanlarla beraber karargahta brifing aldı.

Boğaz Şehitliği'ne de giderek çelenk koyan Bakan Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Kıbrıs Mücahit ve Gazi Dernekleri temsilcileriyle de bir araya geldi.

Son Güncelleme: 11.08.2019 11:36
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