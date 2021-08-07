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Akar: “Tarihini bilmeyen toplum başarılı olamaz”

07 Ağustos 2021 Cumartesi 16:15
Akar: “Tarihini bilmeyen toplum başarılı olamaz”

AKAR: “TARİHİNİ BİLMEYEN TOPLUM BAŞARILI OLAMAZ”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, “tarihini bilmeyen toplumların ulusal davayı savunmada başarılı olamayacağını” kaydetti.

Akar, Erenköy Direnişi’nin 57'nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “KKTC’nin gereğinden çok siyasi organı ve makamlarının olduğunu ama gençlere sunabileceği tarihi eserleri olmadığını” öne sürerek, Erenköy Direnişi’ni tüm gerçek yönleriyle anlatacak belge ve belgesellere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

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Erenköy Mücahitler Derneği’nin belgesel konusunda yıllardan beri KKTC hükümetleri nezdinde girişimlerde bulunduğunu, ancak sonuca ulaşamadığını ifade eden Akar şöyle devam etti:

“Kendi tarihini bilmeyen bir gençlik yetiştirdiğimizi ve önümüzdeki yıllarda varoluş mücadelemizi kendi gençlerimize anlatmakta dahi zorluklar yaşayacağımızı görüyor ve yetkilileri bir kez daha önlem almaya davet ediyoruz.

Erenköy Direnişi’nin 57’nci yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Güzel ülkemizde bir daha savaşların yaşanmasını istemiyoruz ama sağlam bir gelecek için tarihi gerçekleri bilerek hareket edilmesi gerektiğini de bu vesile ile herkese hatırlatırız.”

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Son Güncelleme: 07.08.2021 16:44
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