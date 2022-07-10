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Akar: “Okur sayısı azalıyor, kalite düşüyor“

10 Temmuz 2022 Pazar 17:45
Akar: “Okur sayısı azalıyor, kalite düşüyor“

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar 11 Temmuz basın günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm sektörlerde olduğu gibi medyanın da ciddi sorunlar yaşadığını ve ayakta durmakta zorlandığını belirtti Ekonomik kriz, belirsizlik ve gelecek kaygısı nedeniyle mutfaktan başka bir şey düşünemez hale gelen vatandaşların gazete okuma alışkanlığını terk etmeye başladığını ve bunun da ciddi sıkıntılar yarattığını belirten Akar “okur sayısı azalıyor, medyada kalite düşüyor” dedi.Akar şunları kaydetti:“Ulusal medyanın gelişip, güçlenmesi için devletin, kurum ve kuruluşların ciddi sorumlulukları vardır. Özellikle reklam desteği, kaliteli yayıncılığın sürdürülmesi açısından olmazsa olmazdır. Ne var ki; devletin doğru düzgün bir resmi ilan uygulaması yoktur. Önde gelen kurum ve kuruluşlar ise siyasetin etkisi altındadır. Bunlar ihtiyaca göre değil, menfaat sağlamaya yönelik bir reklam anlayışıyla ulusal medyada büyük bir haksızlık yapıyor, resmen darbe vuruyorlar.”-"Televizyonlarda kalite düşüyor"“Küçük ülkemizde gazete ve televizyon sayısının gereğinden çok daha fazla olduğunu biliyoruz” diyen Akar; devletin bu konuda uydu desteğini ciddi koşullara bağlamadığına dikkat çekti. Akar  “yoldan geçenlerin stüdyoya sokulduğu bir yayıncılığın bu ülkeye veya mesleğe nasıl bir etki yaptığını değerlendirmek kaçınılmazdır” dedi.Akar şunları kaydetti:“Gazete ve televizyon sayısının fazla olmasını, KKTC’deki demokrasinin gelişmişliğine veya başarılı bir yayıncılığa bağlayamayız. Tam tersi yaratılan ortamda yayın kalitesi sürekli gerilemektedir. Hemen herkes bundan şikayetçi olduğu halde herhangi bir önlemin alınmaması da düşündürücüdür."Gerek basın yayın kuruluşları, gerekse sektörde çalışanlar açısından çanların çalmakta olduğuna dikkat çeken Akar, daha da geç olmadan önlem alınmasını istedi.

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Son Güncelleme: 11.07.2022 09:22
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