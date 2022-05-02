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Akar: “Kıbrıslı Türkler ilk defa bu kadar mutsuz bir bayram geçiriyor”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Reşat Akar, uzun yıllar özgürlük mücadelesi vermiş olan Kıbrıs Türk halkının ilk defa bu kadar mutsuz bir bayram geçirdiğini kaydetti.

02 Mayıs 2022 Pazartesi 15:15
Akar: “Kıbrıslı Türkler ilk defa bu kadar mutsuz bir bayram geçiriyor”

Akar yazılı açıklamasında, Barış Harekatı sonrasında elde edilen tüm olanaklara karşın Kıbrıs Türk Halkının refah seviyesinin yükseltilemediğini ve son zamanlarda ağır bir ekonomik çöküntü yaşandığını belirtti ve “Yaşanan tüm acı gerçeklerin ana sorumlusu ülkeyi yanlış yöneten ve devletin gücünü yıpratanlardır” dedi.
Akar mesajında şunları kaydetti:
“Plansız, programsız ve gerçeklerden uzak bir yönetim anlayışı maalesef hem devletin itibarını zedeledi, hem de halkımızı gelecek açısından umutsuzluğa sevk etti. Türkiye’nin sağladığı mali yardımlara ilaveten kendi gelirlerini yeterli düzeye çıkaramayan, eğitimde, sağlıkta ve ekonomide sürdürülemez bir sistem yaratan gelmiş geçmiş yönetimler sayesinde KKTC’nin ağır bir borç batağına saplanması ayrı bir üzüntü nedenidir.

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Yaratılan düzenin hem devlete hem de halkımıza yarar sağlamayacağını ve bugünkü çöküntünün kaçınılmaz olduğunu yıllar öncesinden gördükleri halde önemli ekonomik kuruluşlarımızın da çoğu zaman sessiz ve etkisiz kalması kötü sistemin inatla sürdürülmesine katkı sağlamıştır. 
Yaşanan tüm gerçekler ışığında Kıbrıs Türk siyasetinin kendini bir an önce toparlaması ve halka umut verici adımların atılması en büyük dileğimizdir.
Sürdürülebilir enerji politikalarını hayata geçirilmemesi nedeniyle elektrikte yaşanan kabul edilemez fiyat artışlarının tüm kesimler gibi Kıbrıs Türk basınına da ağır darbe indirdiğini üzülerek izliyoruz. Yazılı basın ve lisanslı televizyonların bu kadar yüksek elektrik fiyatlarıyla ayakta durabilmesinin çok zor olduğunu belirtiyor, ilgililerin bu konuda çare üretmesini diliyoruz.”

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Son Güncelleme: 02.05.2022 15:37
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