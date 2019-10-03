Akar'dan Kıbrıs açıklaması...

İdlib’deki çabaların Astana süreci ve Soçi mutabakatı çerçevesinde hassasiyetle devam ettiğini belirten Akar, “Yeni bir mülteci akınının, yeni insanlık dramının yaşanmaması için her türlü çabayı gösterdik, göstermeye devam ediyoruz.” dedi.

Türkiye’nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgenin güvenliği, insanların huzuru için barış ve istikrara katkı vermeye devam edeceğini dile getiren Akar, “Yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele faaliyetlerimizin yanı sıra Kıbrıs ve çevresi dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de korumakta kararlıyız. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Bu konudaki fikirlerimiz ve yaklaşımımız ortadadır.” diye konuştu.

Kıbrıs’ta, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduklarını ifade eden Akar, Ada’da barış, huzur ve istikrarın ancak bu şekilde sağlanacağına inandıklarını belirtti.

Akar, “Doğu Akdeniz’de de kaynakların adil paylaşımı yönünde ilkeli bir tutum sergilemekteyiz. Diğer taraftan 1974’te Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını nasıl koruduysak bugün de aynı kararlılıktayız” dedi.

“Biz bir garantör ülke olarak uluslararası hukuk çerçevesinde, kendi haklarımızı da Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını da korumaya devam edeceğiz. Biz tüm çalışmalarımızda ortaya koyduğumuz gerçeklerde uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkilerinden, dostluktan, uhulet ve suhuletle sorunların çözümünden, stratejik ortaklıktan bahsediyoruz.” ifadelerini kullanan Akar, bunların hiçbirinin aciziyet olmadığının altını çizdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mutabakatlar çerçevesinde olmazsa biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, B planımız da C planımız da var’ diyoruz. Bu da asla herhangi bir şekilde bir tehdit değildir. Bunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum. Biz sadece ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri bakımından durumu nasıl değerlendirdiğimizi ortaya koyuyoruz. Biz barıştan, istikrardan, iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız, olayların ve gelişmelerin bu şekilde ilerlemesinden yanayız.”dedi.