Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu korumakta kararlı olduklarını yineledi.

Beraberindeki askeri heyetle Erzincan’daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye yönelik füze ve hava tehdidine işaret ederek, bunu engellemek, milleti korumak için yapılan yoğun çalışmaları hatırlattı.

Akar, bu çalışmalar kapsamında Türkiye’nin belirlediği kriterlere uygun cevap veren Rusya ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi temini için anlaşmaya varıldığını anımsattı.

Hulusi Akar, “12 Temmuz’da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de bugünden itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır” diye konuştu.