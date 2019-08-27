Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu korumakta kararlı olduklarını yineledi.
Akar, bu çalışmalar kapsamında Türkiye’nin belirlediği kriterlere uygun cevap veren Rusya ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi temini için anlaşmaya varıldığını anımsattı.
Hulusi Akar, “12 Temmuz’da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de bugünden itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır” diye konuştu.