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Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması...

S-400 füze tedarikiyle ilgili, ikinci bataryanın temini için intikaller ve taşıma faaliyetleri bugünden itibaren başlıyor.

Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması...

S-400 füze tedarikiyle ilgili, ikinci bataryanın temini için intikaller ve taşıma faaliyetleri bugünden itibaren başlıyor.

27 Ağustos 2019 Salı 08:22
Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu korumakta kararlı olduklarını  yineledi.

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Beraberindeki askeri heyetle Erzincan’daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,     Türkiye’ye yönelik füze ve hava tehdidine işaret ederek,  bunu engellemek, milleti korumak için yapılan yoğun çalışmaları hatırlattı.

Akar, bu çalışmalar kapsamında Türkiye’nin belirlediği kriterlere uygun cevap veren Rusya ile uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi temini için anlaşmaya varıldığını anımsattı.

Hulusi Akar, “12 Temmuz’da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de bugünden  itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır” diye konuştu.

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