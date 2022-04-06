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Akansoy: “UBP komiteye gelmedi, toplantı başlayamıyor”

06 Nisan 2022 Çarşamba 12:30
Akansoy: “UBP komiteye gelmedi, toplantı başlayamıyor”

CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP’nin “Belediyelerin Birleştirilmesine” ilişkin komiteye gelmemesinden dolayı toplantının halen başlamadığını söyledi.

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Akansoy, “Çalışanlar sokakta, Komite üyeleri, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, üst düzey kamu görevlileri ise Meclis salonunda bekliyor” dedi.

Akansoy’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Belediyelerin Birleştirilmesine ilişkin Komite toplantısı 10.00’da başlaması gerekirken, UBP’nin komiteye gelmemesinden dolayı çalışamıyor.

Çalışanlar sokakta, Komite üyeleri, Belediye Başkanları, Milletvekilleri, üst düzey kamu görevlileri ise Meclis salonunda bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Asım AkansoyCHPUbp
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