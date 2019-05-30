Akansoy: Özersay hükümetin esas bozulma nedenini açıklasın

Cumhuriyet Meclisi’ndeki UBP-HP Koalisyon Hükümeti Programı’na ilişkin görüşmeler sürüyor.

Ana muhalefet CTP Milletvekili Asım Akansoy, genel kurulda yaptığı konuşmada, ortada toplumun tüm kesimleriyle anlaşılmış ve benimsenmiş bir hükümet modeli olmadığını söyledi.

Protokol görüşmelerinde son aşamaya gelindiği bir zamanda Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı aldığını dile getiren Akansoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan hükümetin esas bozulma nedenini açıklamasını istedi.

Artık parmak arkasına saklanarak, bu ülkede siyaset yapılamayacağını dile getiren Akansoy, hükümeti zor günlerin beklediğini ve üretim odaklı adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

Hükümet programının yetersiz olduğunu ileri süren Akansoy, hükümet programının alelacele hazırlandığını ve çeşitli konularda içeriklerin detaylandırılmadığını söyledi.

Hükümet programında devletin alt yapı rolünün kaldırıldığını ve özelleştirme yapılması yönünde ifadeler kullanıldığını dile getiren Akansoy, bu konuya açıklık getirilmesini istedi.

Mağusa ve Girne Limanlarında kamu özel ortaklığından bahsedildiğine işaret eden Akansoy, bu konunun detaylandırılmasını talep etti.

Türkiye’den elektrik getirilmesi konusunda ise Kıb-Tek’in mevcut kurulu kapasitesinin geliştirilmesi konusunda bir açılım görmediğini dile getiren Akansoy, kurulu kapasite ve tahsilat sistemiyle ilgili detaylı bilgi istedi.

Enerji Dairesi’nin kurulması ve yurttaşlıkla ilgili yazılanların da açılması gerektiğini söyleyen Akansoy, hükümet programında Kıbrıs sorunuyla ilgili de enteresan bir yazıyla karşı karşıya kalındığını kaydetti.

Akansoy, hükümet programında “federal ortaklık modeli tüketildi” ifadelerinin kullanıldığını fakat hükümet programı ile söylemlerin farklı olduğunu söyledi.

Hükümetin Kıbrıs konusunda vizyon sahibi olması gerektiğini fakat hükümetin kendisini bir müzakereci pozisyonuna sokmaması gerektiğini kaydeden Akansoy, Başbakan Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı çıkışında kullandığı “ayar” metaforunun samimi bir itiraf olduğunu belirtti.

Hükümet programının dış politikasını üzüntüyle karşıladığını dile getiren Akansoy, yurtdışında bulunan Türklerin adaya dönmesiyle ilgili girişimlerden heyecan duyduğunu kaydetti.

Özersay’ın federasyon isteyenleri “fetişizim”le suçladığını söyleyen Akansoy, parti olarak böyle bir saplantıyla hareket etmediklerini belirtti.