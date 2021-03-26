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Akansoy ailesinden 5 kişi yarın sivil törenle defnedilecek

Muratağa’da katledilen ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından kimliklendirilen Akansoy ailesinden 5 kişi yarın defnedilecek.

26 Mart 2021 Cuma 12:30
Akansoy ailesinden 5 kişi yarın sivil törenle defnedilecek
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Emine Rüstem Akansoy (36), Sezin Rüstem Akansoy (20), Mustafa Rüstem Akansoy (13) Erbay Rüstem Akansoy (11) ve Sibel Rüstem Akansoy (8) yarın saat 10.00’da düzenlenecek sivil bir törenle Muratağa Sandallar Atlılar Şehitliği’nde toprağa verilecek.

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Muratağa ve Sandallar köyünde 14 Ağustos 1974’te topluca katledilenler bir süreden beridir Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yürütülen kazı çalışmaları sonucunda kimliklendirilip, Muratağa’daki şehitlikte ayrı ayrı mezarlarda defnediliyor. Aralık 2020’de kimlikleri tespit edilen 7’si kız, 7’si erkek toplam 14 çocuk kimliklendirilip, ayrı mezarlarda toprağa verilmişti.

EOKA, 20 Temmuz 1974’te eli silah tutan erkeklerin çoğunu esir kamplarına götürdüğü Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerini İkinci Barış Harekatı’ın başlamasının ardından yeniden basmış ve en küçüğü 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında 126 Kıbrıslı Türkü topluca katledip, gömmüştü. 

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Son Güncelleme: 26.03.2021 13:59
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