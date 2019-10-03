Akacan ve korumalarının davası bugün de devam etti

Kamalı Haber

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Mustafa Atakara, olayda darp edilen Erhan Başay, olayın yaşandığı restoranda çalışan Şerife Kayruhan, Dr. Fehim Ali Türktan ve görgü tanığı Semra Çetin’i mahkemede tanık olarak dinletti.

Erhan Başay tanık kürsüsünde şunları söyledi: Bulut Akacan’ın yanında 1 yıl çalıştım. Orçun hem şoförü hem de korumasıydı. Vasıf Kurbanov ise ben işten çıkmadan 3 hafta önce işe başlamıştı. Tam olarak ne iş yaptığını bilmiyorum. 7 Ocak’ta yaşanan olaydan önce Bulut beni telefonla arayıp küfür etmişti. Bu konuda polise şikâyette bulunmuştum. Olay günü de Zekiyi aradım. Bir iş konuşmak için çağırdım. Restoranda buluştuk. Bir ara Orçun geldi, ne yapıyorsun Erhan Ağa dedi. Ben de iyiyim evlat dedim. Sonra Korubanov geldi. En sonda Bulut Akacan geldi. Başka masan bir sandalye alıp, yere sert bir şekilde vurduktan sonra yanımıza oturdu. Benimle derdin ne diye sordu. Ben de alacağım var dedim. Bel atı vuruyorsun dedi. Küfür etti. Bende böyle konulamazsın diyerek işaret parmağımla hareket çektim. Tam o esnada Bulut elimi tuttu. Orçun arkadan beni kavradı. Darp edildim. Bu esnada mekanın sahibi gelip bizi uyardı ve dışarı çıkmamızı istedi. Üç kişi beni koyun gibi tutup sürükledi, çekti. Restoranın sandalye, masa ve korkuluklarına tutundum ama olmadı. Dışarı çıkarsam daha ciddi dapr edileceğimi biliyordum. İnsanlar gördü, izledi ama kimse müdahale etmedi. Dışarı koyun gibi sürüklenip çıkarıldım, enseme tokat yedim, darp edildim. Bulut mu Orçun mu tokat attı bilmiyorum. Görmedim. Dışardayken Bulut bana bir tekme attı, ikinci tekmeyi atmaya çalışırken düştü. Zeki o esnada ayırmaya çalışıyordu. Yapmayın diyordu. Sonra Zekiyi yerde gördüm. Her tarafta kan vardı. Nabzına baktım. Ambulans polis geldi beni de zekiyi de götürdü. Polis beni hastaneye götürüp darp raporu aldı. Ben de tekme izi vardı. Sakinleştirici ilaç da verdiler. Zeki daha sonra Lefkoşa’daki devlet hastanesine götürüldü.

Dr. Fehim Ali Türktan da şunları söyledi: 7 Ocak 2019 tarihinde Girne Akçiçek Hastanesindeydim ve o gün Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu muayene ettim. Zeki Asımoğlu hastaneye getirildiğinde tansiyonu normaldi. Şuuru açık ama bir şey hatırlamıyordu. Başının arkasındaki saçlı deride 7-8 cm yarık vardı. Alt ve üst damaklarında da yırtılma mevcuttu. Sağ çene kemiğinde şişlik vardı. Dişlerinde de kayma mevcuttu. Erhan Başay’ın ise dizinde hafif sıyrık vardı.”

Semra Çetin ise, “Olayın yaşandığı restoranın yakınındaki klinikte çalışıyorum. O gün sesler duydum, dışarı çıkıp baktım. Bulut Bey, Orçun Bey, Erhan Bey, Zeki Bey ve sonradan tanıdığım Vasıf Bey münakaşa ediyorlardı. Restoranın ordaki kaldırıma çıktılar, sona Bulut Akacan Erhan Bey’e tekme attı. Zeki Beyi de yerde gördüm. Yerde kan da gördüm. Başka da bir şey görmedim” dedi.

Olayın yaşandığı restoranda kasiyer olarak çalışan Şerife Kayruhan da şunları ifade etti: “O gün Erhan Bey geldi yemek yedi Daha sonra Orçun ile Bulut bey geldi. Orçun önceden telefonla arayıp sipariş vermişti. Siparişi almaya geldi ve Bulut ile Vasıf’ın da yemeğe geleceğini söyledi. Sonra aniden bir kavga çıktı. Zeki beyi yere düşerken gördüm. İçeri koşup bez aldım, Zeki beyin başının altına koydum. “ dedi. Tanığın dinlenmesinin ardından dava dinlenmek üzere Cuma günü saat 10.30 ertelendi.