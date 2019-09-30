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Akacan'ın seri yargılanması başlıyor

İşadamı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun ile birlikte bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

Akacan'ın seri yargılanması başlıyor

İşadamı Bulut Akacan, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun ile birlikte bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:47
Akacan'ın seri yargılanması başlıyor

Girne’de 7 Ocak 2019 tarihinde, korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun ile birlikte, önceden aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı Erhan Başay ve araya giren Zeki Asımoğlu’nu darp etmekle suçlanan işadamı Bulut Akacan ve korumalarının yargılanmalarına bugün başlanıyor. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin 25 Eylül 2019 tarihinde aldığı karar uyarınca, Bulut Akacan ve korumaları bugün aleyhlerindeki suçlardan itham edilecek ve davanın duruşmaları seri bir şekilde her gün devam edecek. Olayın ardından tutuklanan korumaları Vasıf Kurbanov ve Orçun Özorçun teminat emriyle cezaevine gönderilmiş, Bulut Akacan ise teminatla serbest bırakılmıştı. İki koruma cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanacakları günü beklerken, serbest olan Bulut Akacan, 29 Ağustos 2019 tarihinde bu kez sahibi olduğu iddia edilen Kalebet ve Dobrabet sitelerinde yasadışı olarak sanal bahis oynattığı suçlamasıyla tutuklanmış, günler süren soruşturmanın ardından ise teminata bağlanarak cezaevine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BulutAkacan
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