Akacan Girne Ağır ceza mahkemesi  huzuruna cıktı

Girne’de ocak ayında korumaları ile Erhan Başay ve Zeki Asımoğlu’nu darp eden Akacan, bugün tekrar Girne Ağır ceza mahkemesi huzurundaydı.

Mahkeme yeni adli yılda başka bir heyetin otutum yapacağını söyleyerek davayı 18 Eylül’e erteledi.

Mahkeme başkanı Nüvit Gazi Hacı korumaların tutuklu, Akacan’ın ise teminatla serbest yargılanmasına karar verdi.