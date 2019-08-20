Akacan Girne Ağır ceza mahkemesi  huzuruna cıktı

Mahkeme yeni adli yılda başka bir heyetin otutum yapacağını söyleyerek davayı 18 Eylül’e erteledi.
Mahkeme başkanı Nüvit Gazi Hacı korumaların tutuklu, Akacan’ın ise teminatla serbest yargılanmasına karar verdi.
Son Güncelleme: 20.08.2019 11:11
İş insanı Bulut Akacan bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna cıktı.
Mahkeme yeni adli yılda başka bir heyetin otutum yapacağını söyleyerek davayı 18 Eylül’e erteledi.
Mahkeme başkanı Nüvit Gazi Hacı korumaların tutuklu, Akacan’ın ise teminatla serbest yargılanmasına karar verdi.