Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma Ve Kültür Derneği Yönetimi Belirlendi



Lefkoşa, 4 Şubat 20 (.): Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği’nin yeni yönetimi pazar günü yapılan genel kurulda belirlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Mehmet İpek (Genel Başkan), Cemail İyigün(Asbaşkan), Halil Çiftci, Ahmet Irmak, Ali Kozalak, Levent Kara, Harun Dervişoğlu, Ozan Yoldaş, Özgür Öz, Hilmi Yoldaş, Ahmet Çetrez, Erdal Gülen”



Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu’nda ise şu şekilde görev dağılımı yapıldı:“Denetleme Kurulu: Yusuf Çelik, Hasan Yakar, Abdullah Çiftci, Emre Kabaklıoğlu, Ramazan Ekinci, Bestami Dervişoğlu. Disiplin Kurulu: Ahmet Yıldırım, Ercan Karadeniz, Ökkeş Yıldız, Mustafa Kahraman, Mithat Ezgi, Mehmet Çiçek”(FEZ)