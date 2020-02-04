Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma Ve Kültür Derneği Yönetimi Belirlendi

Lefkoşa, 4 Şubat 20 (.): Ak Hataylılar Kardeşlik Dayanışma ve Kültür Derneği’nin yeni yönetimi pazar günü yapılan genel kurulda belirlendi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
“Mehmet İpek (Genel Başkan), Cemail İyigün(Asbaşkan), Halil Çiftci, Ahmet Irmak, Ali Kozalak, Levent Kara, Harun Dervişoğlu, Ozan Yoldaş, Özgür Öz, Hilmi Yoldaş, Ahmet Çetrez, Erdal Gülen”
“Denetleme Kurulu: Yusuf Çelik, Hasan Yakar, Abdullah Çiftci, Emre Kabaklıoğlu, Ramazan Ekinci, Bestami Dervişoğlu. Disiplin Kurulu: Ahmet Yıldırım, Ercan Karadeniz, Ökkeş Yıldız, Mustafa Kahraman, Mithat Ezgi, Mehmet Çiçek”
(FEZ)